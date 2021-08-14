مبيعات ورهون عقارات دبي تنمو لـ 162 مليار درهم خلال 7 أشهر

حققت سوق العقارات في دبي قفزة نوعية في أدائها منذ بدية العام الجاري، إذ وصل إجمالي بيع وشراء وتمويل العقارات إلى 162 مليار درهم ضخها 34,039 مستثمراً، بنمو 80% مقارنة بما سجلته بالفترة ذاتها من العام الماضي والذي بلغ قرابة 91 مليار درهم بحسب ما أوردته صحيفة البيان، بالاعتماد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجل سوق بيع وشراء العقارات مبلغاً إجمالياً بلغ 79.1 مليار درهم مقابل شراء 23,754 وحدة سكنية و4,304 فلل ومبانٍ سكنية و5,988 قطعة أرض سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات. فيما سجل سوق التمويل والرهون العقارية في تلك الفترة مبلغاً إجمالياً بلغ 82.8 مليار درهم غطت قيمتها 12,837 صفقة رهن وتمويل توزعت على 10,485 وحدة سكنية و2,213 فيلا ومبنى سكنياً و5,302 قطعة أرض سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات.

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ويعكس حجم التمويلات التي ضختها مؤسسات وبنوك وطنية وأجنبية في السوق العقاري في دبي في العام الجاري تزايد مستويات الثقة بالقطاع العقاري، ويرسم على نحو دقيق ملامح صورة مستقبلية قريبة يستعيد فيها القطاع العقاري قيادة سوق التمويل مجدداً، ومن غير المستبعد حدوث ذلك في العام الجاري أو الذي يليه بحسب مراقبين.

وحافظ القطاع العقاري في دبي على وتيرة أداء متصاعدة تعكس حيويته ومرونته وجاذبيته، ليواصل السوق تسجيل أحجام تداولات تاريخية لم يشهدها من قبل.

ونجح السوق العقاري في كسر القيود التي فرضتها بعض البنوك والمصارف بعدما زاد من قدرته على ترسيخ ثقة المستثمرين واستقطابهم من مختلف دول العالم ليبرموا مئات صفقات البيع والشراء. وتمكنت عقارات دبي من استعادة بريقها بعد الجائحة التي ضربت العالم بداية 2020.