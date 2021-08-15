برج المليارديرات.. أسعار خرافية للشقق السكنية

عُرضت شقة من دورين "دوبلكس" في برج سنترال بارك في مانهاتن، والتي تعد أطول ناطحة سحاب سكنية في العالم، في السوق مقابل 150 مليون دولار.

لم يتم عرض الشقة المكونة من 8 غرف نوم و9 حمامات من قبل إلى أن تم تسعيرها هذا الأسبوع، وفقاً لما ذكرته الرئيس التنفيذي لمجموعة كوركوران للوساطة المالية، باميلا ليبمان.

مادة اعلانية

وتقع الشقة في الطابقين 127 و128، وهي أعلى دوبلكس في برج المليارديرات الذي شيدته شركة إكستيل للتطوير.

الشقة - التي تقع على ارتفاع 396 متر- توفر بيئة مثالية للترفيه مع زاوية رؤية تصل إلى 270 درجة من المناظر البانورامية الآسرة، وتحتوي الوحدة التي تبلغ مساحتها 1071 متراً مربعاً على غرفة طعام رسمية بطول 30 قدماً ومصعد خاص وخزائن مخصصة.

يأتي هذا العرض فيما تشهد سوق الشقق الفاخرة في مانهاتن ارتفاعاً، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى عمليات التفريغ العقاري والخصومات الكبيرة التي أعقبت الأزمة المالية، والتي شكلت سوقا حاليا محدود العروض بعد توقف عمليات البناء الفاخر الجديد لسنوات.

كما تم إدراج بنتهاوس في عقار آخر، الشهر الماضي مقابل 169 مليون دولار، أي ضعف سعر شراء المشتري لعام 2016 تقريباً.