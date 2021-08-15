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مشروعات تجارية وسكنية تنفذها دبي بـ 27 مليار دولار

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عقارات دبي

مشروعات تجارية وسكنية تنفذها دبي بـ 27 مليار دولار

300 مشروع يجري تنفيذهم

دبي - العربية.نت

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شهدت مدن الإمارات، إطلاق مشروعات عقارية جديدة متنوعة، وتركز استخدامات غالبية تلك المشروعات في القطاع السكني، وبرزت الفلل السكنية في قائمة الأكثر تفضيلاً لدى المستثمرين.

وتركزت أغلب المشروعات الجديدة في دبي، حيث ارتفع عدد مشروعات التطوير العقاري التي أعلن عنها أخيراً والجاري تنفيذها في المدينة خلال العام الجاري إلى أكثر من 300 مشروع سكني وتجاري متعدد الاستخدامات بقيمة إجمالية تناهز 100 مليار درهم (27 مليار دولار)، وفقا لصحيفة "البيان".

وتأتي موجة المشاريع العقارية التي جرى طرحها خلال الأشهر السبعة الماضية والنصف الأول من شهر أغسطس الجاري 2021 في سياق سعي شركات التطوير العقاري إلى استثمار الإقبال الدولي على عقارات المدينة، والذي بلغ ذروته عشية التعاطي النوعي مع الجائحة والتعافي القوي من تداعياته.

وتصدّرت شركات عدة مشهد إطلاق المشاريع الجديدة، تقدمها "إعمار العقارية" و"نخيل" و"ديار" و"بن غاطي" و"داماك" و"إيجل هيلز" و"مجموعة أراس".

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