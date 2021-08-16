صندوق "الرياض ريت" يستثمر 60 مليون ريال في مبنى بأميركا

أعلنت شركة الرياض المالية، مدير صندوق الرياض ريت، عن استثمار الصندوق 60 مليون ريال في مبنى مكتبي في الولايات المتحدة الأميركية على مساحة 14,892 مترا مربعا بالإضافة إلى 1,394 مترا مواقف سيارات وصافي مساحة قابلة للتأجير تبلغ 39,867 مترا مربعا في منطقة كونشوهوكين – فيلادلفيا منطقة متروبوليتان الإحصائية (MSA)، بنسيلفانيا، الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العقار يعتبر مبنى مكتبيا من الفئة (أ) وهو المقر الرئيسي لشركة أميريسورس بيرغن (AmerisourceBergen).

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وأشارت إلى أن المستأجر شركة أميريسورس بيرغن يعتبر مستأجر من الدرجة الاستثمارية ويصنف في المرتبة الثامنة في قائمة Fortune 500 لعام 2021، وهي شركة رائدة في مجال توزيع الأدوية حيث تملك الشركة حصة سوقية تقدر بأكثر من 30% من جميع الأدوية التي يتم بيعها وتوزيعها في جميع أنحاء العالم.

والجدير بالذكر أن الشركة حققت إيرادات سنوية تصل إلى 190 مليار دولار خلال العام الماضي، كما يعد هذا القطاع قطاعاً أساسياً لا سيما خلال فترة ما بعد COVID للأدوية واللقاحات.

يقع المبنى بالقرب من العديد من الوجهات الترفيهية بما في ذلك سوق King of Prussia والذي يعد ثالث أكبر مركز تسوق في أميركا ونادي Gulph Mills للغولف ووجهات أخرى متعددة.

تشمل المناطق المجاورة للمبنى مراكز للعديد من الشركات مثل: Amazon, UBS, Mercyhealth, Oracle, Morgan Stanley, Credit Suisse، بالإضافة إلى شركات كبرى متعددة.

وقالت إنه تم تمويل الاستثمار كاملاً من التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق والمتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية.

وتوقعت الرياض المالية أن يحقق الاستثمار متوسط عائد سنوي قدره 8% لصندوق الرياض ريت خلال فترة استثمار مدتها 5 سنوات.