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استفادة 520 ألف أسرة سعودية من "القرض العقاري" المدعم بنهاية النصف الأول

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صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
سوق السعودية

استفادة 520 ألف أسرة سعودية من "القرض العقاري" المدعم بنهاية النصف الأول

توقيع أكثر من 103 آلاف عقد تمويلي خلال الشهور الستة الأولى من 2021

دبي - العربية.نت

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أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي عن استفادة أكثر من 520 ألف أسرة من برنامج القرض العقاري المدعوم منذ يونيو 2017 إلى نهاية النصف الأول من العام الجاري، منهم 103 آلاف أسرة استفادت من الخيارات التمويلية والسكنية لــ"القرض المدعوم" خلال هذا العام من يناير حتى نهاية يونيو 2021.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن برنامج التمويل العقاري المدعُوم سجّل ارتفاعاً بنسبة 11% خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك بتوقيع أكثر من 103 آلاف عقد تمويلي مقارنة بـ 92 ألف عقد خلال الفترة نفسها من العام 2020، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 63 مليار ريال.

وأشار إلى مساهمة الصندوق في دعم المعروض العقاري عبر خيارات تمويلية وسكنية يقدمها "القرض المدعُوم" حيث تمكن أكثر من 45 ألف من الاستفادة من منتج الوحدات السكنية الجاهزة، وأكثر من 33 ألف من منتج البناء الذاتي، بينما نحو 12 ألف مستفيد استفادوا من منتج والوحدات السكنية تحت الإنشاء.

وبين أن برنامج التمويل العقاري المدعُوم سجّل توقيع أكثر من 520 ألف عقد تمويلي خلال الفترة من يونيو 2017 حتى نهاية يونيو 2021 وهو ما يعادل 60% من إجمالي ما تحقق خلال الــ 40 عاماً الماضية مقارنة بما تم بعد التحول في الأعوام الأربعة الأخيرة فقط .

يذكر أن القرض العقاري المدعُوم يقدم قرضاً حسناً بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، عبر حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، كما يوفّر عـدد مـن الخيـارات السـكنية منها البنـاء الذاتـي، شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة.

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