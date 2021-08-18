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"كامكو" تستثمر 26.7 مليون دولار في عقارات مكتبية بالمملكة المتحدة

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كامكو
كامكو
عقارات بريطانيا

"كامكو" تستثمر 26.7 مليون دولار في عقارات مكتبية بالمملكة المتحدة

تتوقع تحقيق عائد سنوي من الصفقة بـ 8%

كونا

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أعلنت شركة "كامكو للاستثمار" مشاركتها في فرصة استثمارية عبر شركات ذات الغرض الخاص خارج الكويت، تتمثل بثلاثة عقارات مكتبية بالمملكة المتحدة بمبلغ 8.1 مليون دينار كويتي (نحو 19.4 مليون جنيه إسترليني أو 26.7 مليون دولار).

وتوقعت "كامكو للاستثمار" في إفصاح على موقع بورصة الكويت الإلكتروني اليوم الأربعاء، تحقيق صافي عائد سنوي بقيمة 8%.

وأسست الشركة عام 1998 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2008، ويبلغ رأسمالها المصرح به 34.2 مليون دينار (نحو 102.6 مليون دولار).

ويتركز نشاط "كامكو للاستثمار" على إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية وتوفير مجموعة متنوعة، من خلال محافظ وصناديق استثمارية تغطي أسواق الأسهم والدخل الثابت وأسهم الملكية الخاصة والعقارات وحلول استثمارية بإدارة الغير وإدارة أصول الحالات الخاصة والاستثمارات المصرفية.

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