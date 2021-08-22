الوطنية للإسكان السعودية تدشن مشروعي "رواء" و"ميلاء"

دشنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) في السعودية اليوم مشروعي "رواء" و"ميلاء" في ضاحيتي الجوان بالرياض وخيالا بجدة بهدف تعزيز المعروض العقاري السكني في الرياض وجدة، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمشاركة أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، عبر اتصال مرئي من مركز سكني الشامل بمحافظة جدة.

ويوفر مشروع "رواء" السكني الممتد على مساحة تتجاوز 780 ألف م2 نحو 1060 وحدة تحت الإنشاء ضمن أعمال المرحلة الثانية لمشروع مرسية الواقع بالضاحية شمال مدينة الرياض، فيما يضم مشروع "ميلاء" 819 فيلا تحت الإنشاء تقع على مساحة أكثر من 400 ألف م2 ضمن ضاحية خيالا شمال محافظة جدة، وتنفذهما "الوطنية للإسكان" كمطور رئيس، وسيتاح الحجز في مشروع "رواء" السكني في مركز مرسية التفاعلي الواقع في ضاحية الجوان السكنية الكبرى، بينما سيكون الحجز في مشروع "ميلاء" بمركز سكني الشامل بجدة، وذلك للاطلاع على تفاصيل المشروع والاستفادة من الخيارات التمويلية التي يقدمها "سكني" للمستفيدين.

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من جهته أكد أمين محافظة جدة أن الشركة الوطنية للإسكان سعت لتوفير السكن الملائم للأسر السعودية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بزيادة المعروض العقاري في المملكة بصفه عامة وفي محافظة جدة بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تطوير ما يقارب 10 مشاريع في محافظة جدة، لتوفير ما يزيد عن 23 ألف وحدة سكنية بهدف زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

ونوه بأن الشركة الوطنية للإسكان تستهدف ضمن خططها التوّسعية توفير المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة لتلبية تطلعات الأسر السعودية وتعزيز نمو المعروض العقاري بالمملكة بالشراكة مع المطورين العقارين من القطاع الخاص بإيجاد حلول ملائمة لحصول الأسر السعودية على المسكن الملائم بالسعر والجودة المناسبة، لتعزيز توازن السوق بدعم وتمكين المعروض العقاري، مع تقديم مفهوم جديد للسكن العصري وفق أعلى معايير جودة الحياة، معبرًا عن سعادة منظومة العمل بأمانة محافظة جدة بهذه المشاريع التي وصفها بالمميزة لضمان جودة التخطيط العمراني والحد من العشوائيات.

من جانبه بيّن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي أن دور الشركة الرائد يأتي كذراع استثماري لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في التطوير العقاري السكني، وإطلاق العديد من المشروعات على مستوى المملكة في إطار خطط الشركة وجهودها المستمرة لتعزيز المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية بما يساعد الأسر السعودية ومستفيدي برنامج سكني على التملك، علاوة على تطوير أحياء سكنية نموذجية توفر جودة الحياة ضمن شراكات مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنية التحتية والتشييد والبناء.

يُذكر أن الشركة الوطنية للإسكان أطلقت مؤخراً عدداً من المشاريع السكنية كمطور رئيس بالتعاون مع مطورين فرعيين مع القطاع الخاص منها مشروع "أصالة الجوان" ضمن المرحلة الثانية من مشروع مرسية بضاحية الجوان الذي يوفر 600 وحدة سكنية، إضافةً إلى ما تم إطلاقه سابقاً خلال النصف الثاني من العام الماضي 2020، مثل: مشروع نساج تاون الذي يوفر 690 فيلا، ومشروع النرجس فيو الذي يوفر 728 وحدة سكنية، ومشروع المهندية الذي يشمل 628 فيلا، إضافة إلى مشروع سرايا الجوان الذي يضم 936 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، ومشروع الرابية الذي يوفر 670 فيلا، علاوةً على 3 مشاريع ضمن ضاحية خيالا شمال محافظة جدة وهي مشروع "سما جدة" الذي يوفر 858 شقة، ومشروع "دار سمو" الذي يضم 412 فيلا، ومشروع "المهندية" الذي يوفر 317 فيلا، وشهدت تلك المشروعات إقبالا أدى لحجز غالبية وحداتها خلال أيام من إطلاقها.