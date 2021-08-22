تراجع نشاط سوق العقارات في السعودية 12.9% في أسبوع

انخفض النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية بنسبة 12.9%، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 11.0 %، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند أدنى من مستوى ثلاثة مليارات ريال.

ويعزى هذا الانخفاض في النشاط العقاري إلى تراجع قيمة صفقات القطاع السكني 22.4%، واستقراره مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.7 مليار ريال (55.7 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، إضافة إلى تراجع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية بلغت 32.1 %، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 15.4 %، ليستقر حجم الصفقات عند 233 مليون ريال (7.8% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية.

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في المقابل، سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا أسبوعيا 15.6%، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 10.1%، لتستقر قيمة الصفقات عند أدنى من مستوى 1.1 مليار ريال (36.5 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).