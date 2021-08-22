"التنمية العقارية" السعودي يُنفذ أكثر من 4.8 مليون عملية إلكترونية بالنصف الأول

نفّذ صندوق التنمية العقارية السعودي أكثر من 4.8 مليون عملية وخدمة إلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 عبر منصّاته الإلكترونية المتنوعة، بمعدل زمني لم يتجاوز 4 دقائق للعملية الواحدة، وذلك تسهيلًا لحصول الأسر السعودية على المسكن الملائم بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، أن الصندوق نفّذ أكثر من 4.8 مليون عملية وخدمة إلكترونية عبر جميع منصّاته الإلكترونية خلال النصف الأول 2021 بمعدل زمني 4 دقائق للعملية، ضمن أكثر من 43 خدمة إلكترونية واتصال لمركز الاتصال الموحد، مما أسهم في توقيع أكثر من 102 ألف عقد تمويلي سكني جديد في ظل الطلب المتزايد على برنامج القرض العقاري المدعُوم.

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وقال الرئيس التنفيذي للصندوق إن عدد العمليات التي تمت عن طريق البوابة الإلكترونية تجاوزت 785 ألف عملية خلال النصف الأول 2021، كما نفذت الفروع أكثر من 343 ألف عملية، في حين قُدرت عدد العمليات التي تمت عن طريق مراكز الاتصال الموحد بأكثر من 3.7 مليون عملية.

وأكد على السعي الدائم والاهتمام المستمر من الصندوق لتطوير خدماته الإلكترونية بهدف تسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول، وبالاستفادة من "القرض المدعُوم" وضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة ودقة عالية دون الحاجة لمراجعة الفروع بالربط التقني مع 36 جهة من منظومة الإسكان والجهات التمويلية من مصارف ومؤسسات التمويلية حتى نهاية النصف الأول، وذلك بإتاحة 147 خدمة إلكترونية تبادلية بين الصندوق والجهات ذات العلاقة.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن إقبال المستفيدين على إنهاء متطلبات وإجراءات القرض العقاري المدعُوم إلكترونيًا شهد خلال الفترة الماضية تزايداً ملحوظاً مما يدل على ثقة الأسر السعودية بالبرامج والمبادرات التي تُقدم من "سكني"، إضافة إلى التكاملية في تقديم الخدمات إلكترونياً بين الصندوق والقطاع العام والخاص، لافتاً إلى أن أعداد البيانات التبادلية مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية تخطت حاجز 23 مليون عملية من يناير حتى نهاية يونيو 2021.