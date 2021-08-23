أميركا تسجل ثاني ارتفاع شهري لمبيعات المساكن القائمة

ارتفعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة لثاني شهر على التوالي في يوليو /تموز بينما تراجعت الأسعار من مستوى قياسي كانت سجلته في يونيو /حزيران.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الاثنين إن مبيعات المساكن القائمة زادت 2% إلى معدل سنوي قدره 5.99 مليون وحدة الشهر الماضي مقارنة مع يونيو /حزيران.

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وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تنخفض المبيعات إلى معدل عند 5.83 مليون وحدة في يوليو /تموز.

وعلى أساس سنوي زادت مبيعات المساكن القائمة، التي تشكل غالبية مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، 1.5%.

وتراجع متوسط سعر المبيعات إلى 353900 دولار من المستوى القياسي المسجل في يونيو /حزيران، لكنه ظل مرتفعا 17.8% عن مستواه قبل عام.