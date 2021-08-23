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نمو متواضع في أسعار العقارات السكنية بدبي على مدى العامين المقبلين

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عقارات دبي

نمو متواضع في أسعار العقارات السكنية بدبي على مدى العامين المقبلين

دبي - العربية.نت

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أشار استطلاع لوكالة رويترز إلى أن أسعار العقارات السكنية في دبي ستشهد نموا متواضعا على مدى العامين المقبلين، حيث من المتوقع نمو أسعار العقار بـ3% هذا العام، وبـ2.5% العام المقبل على أن تشهد الفلل النمو الأسرع في الأسعار.

علما أن التوقعات السابقة للاستطلاع نفسه قبل ثلاثة أشهر أشارت إلى نمو أسعار العقار بـ 1.1% هذا العام، وبـ 2.8% العام المقبل.

مع ذلك تبقى أسعار العقارات أقل بنحو 36% من ذروتها عام 2014 بحسب Knight Frank.

ويتناقض النمو المتواضع في سوق دبي مع نمو يفوق 10% في بعض الأسواق مثل كندا وأستراليا ونيوزيلاندا بسبب وفرة المعروض.

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