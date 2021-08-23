عقارات دبي
نمو متواضع في أسعار العقارات السكنية بدبي على مدى العامين المقبلين
أشار استطلاع لوكالة رويترز إلى أن أسعار العقارات السكنية في دبي ستشهد نموا متواضعا على مدى العامين المقبلين، حيث من المتوقع نمو أسعار العقار بـ3% هذا العام، وبـ2.5% العام المقبل على أن تشهد الفلل النمو الأسرع في الأسعار.
علما أن التوقعات السابقة للاستطلاع نفسه قبل ثلاثة أشهر أشارت إلى نمو أسعار العقار بـ 1.1% هذا العام، وبـ 2.8% العام المقبل.
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مع ذلك تبقى أسعار العقارات أقل بنحو 36% من ذروتها عام 2014 بحسب Knight Frank.
ويتناقض النمو المتواضع في سوق دبي مع نمو يفوق 10% في بعض الأسواق مثل كندا وأستراليا ونيوزيلاندا بسبب وفرة المعروض.
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