ارتفاع متدرج لأسعار العقارات في دبي خلال عامين

أظهر استطلاع لوكالة رويترز لآراء المحللين العقاريين أن سوق العقارات السكنية في دبي تمضي في مسار ثابت، وأنه من المنتظر أن ترتفع الأسعار بوتيرة متدرجة خلال العامين المقبلين، وتوقعوا أن تظل أسعار العقارات في متناول الجميع خلال تلك الفترة.

وبعد تداعيات جائحة فيروس كورونا، انتعش الاقتصاد بشكل كبير في دبي بعد التصدي الناجح للجائحة، الذي شمل حملة تطعيم واسعة، وامتد ذلك إلى سوق العقارات التي شهدت زيادة مستمرة في المبيعات، وفقاً لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

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وكان من المتوقع أن ترتفع أسعار المنازل في دبي 3% هذا العام و2.5% في 2022، مقابل توقعات بزيادة 1.1% و2.8% قبل ثلاثة أشهر، وفقاً لمسح أجرته رويترز وشمل 11 محللاً في الفترة من 11 إلى 19 أغسطس.

وقال فيصل دوراني، رئيس أبحاث الشرق الأوسط لدى نايت فرانك "لا تزال الأسعار بشكل عام منخفضة عن الذروة الأخيرة في 2014".

ووفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز" في يوليو، من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.2% في 2022، ويتوقع مصرف الإمارات المركزي أن يبلغ النمو 3.8%.