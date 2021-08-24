بريطانيا.. تراجع مبيعات العقارات أكثر من النصف في يوليو

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن عدد صفقات بيع المنازل في بريطانيا نزل بما يزيد عن النصف الشهر الماضي بعد تقليص إعفاء ضريبي يهدف لتشجيع شراء المنازل خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال مكتب الضرائب البريطاني إن عدد المنازل المباعة في يوليو /تموز بعد التعديل في ضوء عوامل موسمية بلغ 73 ألفا و740 منزلا بانخفاض 63% عن يونيو /حزيران، حين هرع مشترون لإبرام صفقات بيع قبل خفض إعفاءات ضريبية طارئة بسبب كوفيد-19، لكنه يزيد 4% عنه في يوليو/ تموز 2020.

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والمبيعات منخفضة 24% عن الشهر ذاته في 2019 قبل الجائحة.

ودعم سوق المنازل في بريطانيا الطلب على عقارات أكبر مع الزيادة في عدد من يعملون من المنزل.