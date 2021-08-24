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مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة ترتفع 1% في يوليو

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عقارات أميركا
عقارات أميركا
اقتصاد أميركا

مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة ترتفع 1% في يوليو

إلى معدل 701 ألف وحدة

واشنطن – رويترز

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زادت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في يوليو/تموز، لكن الزخم في سوق الإسكان يتباطأ وسط قفزة في الأسعار يقودها نقص حاد في العقارات المعروضة في السوق.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 1% إلى معدل سنوي قدره 708 آلاف وحدة الشهر الماضي. وعدلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر يونيو/حزيران بالرفع إلى 701 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 676 ألف وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حصة صغيرة في مبيعات المساكن في أكبر اقتصاد في العالم، إلى معدل سنوي قدره 700 ألف وحدة في يوليو/تموز.

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