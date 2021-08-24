مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة ترتفع 1% في يوليو

زادت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في يوليو/تموز، لكن الزخم في سوق الإسكان يتباطأ وسط قفزة في الأسعار يقودها نقص حاد في العقارات المعروضة في السوق.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 1% إلى معدل سنوي قدره 708 آلاف وحدة الشهر الماضي. وعدلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر يونيو/حزيران بالرفع إلى 701 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 676 ألف وحدة.

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وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حصة صغيرة في مبيعات المساكن في أكبر اقتصاد في العالم، إلى معدل سنوي قدره 700 ألف وحدة في يوليو/تموز.