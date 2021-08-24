"سكاي أبوظبي" للعربية: نستهدف استثمار 15 مليار جنيه في مصر

أكد الرئيس التنفيذي لشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، عبد الرحمن عجمي، أن أسعار العقارات في مصر جاذبة للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وقال عجمي في مقابلة مع "العربية" إن "سكاي أبوظبي" تسعى لاستثمار 15 مليار جنيه في مصر خلال العامين المقبلين، منها أكثر من 4 مليارات جنيه في مشروعين جديدين سيتم الإعلان عنهما قبل نهاية هذا العام.

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ووصف الطلب العقاري في مصر بأنه "مرتفع والسوق يستوعب زيادة الأسعار، وكنا بدأنا مشروعنا قبل عمليات البيع، وقبل القرارات الأخيرة، ونركز في منطقتي القاهرة الجديدة والساحل الشمالي".

وذكر أن أول مشروع للشركة كان في العاصمة الإدارية باسم "ريزيدنس 8" بحجم 4 مليارات جنيه، مكون من ألف وحدة سكنية، وهو مشروع سكني وتجاري، وقد جرى إطلاقه في شهر مارس 2021 وبلغت مبيعاته خلال الأشهر الخمسة الماضية، ما يزيد على مليار جنيه.

وكشف أن نسبة المبيعات من خارج مصر، في هذا المشروع تقدر بين 25% و30%.

وسكاي أبوظبي للتطوير العقاري تابعة لمجموعة دايموند الإماراتية العقارية، ودشنت أول مشروع لها في مارس بالعاصمة الإدارية بمساحة 23 ألف فدان ويتضمن ألف وحدة سكنية و15 ألف متر مربع إداري وتجاري.

كانت سكاي أبوظبي وقعت بروتوكول تعاون مع بنك أبوظبي الأول في أبريل الماضي بهدف توفير تسهيلات لتمويل الوحدات السكنية بطرق سداد مختلفة، والاستفادة من المشروعات العقارية التي ستقوم بتنفيذها الشركة في مصر.

ويتيح البروتوكول للعملاء الراغبين بعمل تشطيبات الاستفادة من تمويل بنسبة تصل إلى 40% من ثمن الوحدات التي تم تسليمها، إضافة إلى تمديد فترات الإقراض للمالكين الحاليين المهتمين بتمديد ائتمانهم لفترات تزيد عما تمنحه الشركة.