بيع فيلا في دبي بـ 100 مليون درهم في أسرع صفقة على الإطلاق

في علامة جديدة على قوة تعافي عقارات دبي الفاخرة، بيعت فيلا جديدة بالإمارة مقابل سعر يتجاوز 100 مليون درهم، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في نمو قطاع العقارات في دبي.

وبحسب البيان الصادر، أمس الثلاثاء، عن شركة "لاكسهابيتات سوثبي" للوساطة، فقد باعت الشركة الفيلا الفاخرة التي تقع في "دبي هيلز إستيت" مقابل "+100 مليون" درهم، لتكون بذلك ثالث صفقة عقارية تتجاوز قيمتها 100 مليون درهم تشهدها دبي في غضون العام الجاري.

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وأضافت الشركة أن الصفقة تتميز أيضاً بكونها الأسرع على الإطلاق، ذلك أن إتمامها استغرق أقل من شهر، بدءاً من تاريخ إدراجها وحتى الانتهاء منها، وفق ما نقلته صحيفة "البيان".

وقفزت الصفقات العقارية السكنية في دبي إلى أعلى مستوى منذ 2013 في الأشهر الستة حتى يونيو، حيث سعى الأفراد إلى شراء منازل أكبر، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في سوق سبق أن تعثرت بسبب فائض العرض لسنوات.

وارتفع متوسط ​​أسعار المنازل في دبي بنسبة 2.8% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وفقًا للمستشار العقاري CBRE Group Inc.

قالت CBRE إن أحجام الصفقات قفزت في النصف الأول، حيث زادت بـ 69.2% و46.4% مقارنة بنفس الفترة في 2020 و2019 على التوالي.

وشهدت سوق الفلل السكنية في دبي زيادة في الطلب وقادت الارتفاعات في متوسط ​​الأسعار. وقد برزت هذه السوق الفاخرة في مدينة أصبحت ملاذًا للأثرياء الأوروبيين الهاربين من الإغلاق.