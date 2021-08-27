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"الاتحاد العقارية" تطلق مشروع "موتور سيتي فيوز" في دبي

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مشروع موتور سيتي فيوز
مشروع "موتور سيتي فيوز"
عقارات دبي

"الاتحاد العقارية" تطلق مشروع "موتور سيتي فيوز" في دبي

دبي - وام

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أعلنت شـركة "الاتحاد العقارية" عن إطلاق مشروع "موتور سيتي فيوز" القائم على مفهوم "المجتمعات السـكنية المتكاملة"، ليمثل بذلك إضافة هامة لمسيرة النهضة العمرانية الشاملة في إمارة دبي.

من المتوقع البدء بالعمليات الإنشائية للمشروع في نهاية العام الحالي، بعد الحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة في إمارة دبي.

ويبرز "موتور سيتي فيوز" باعتباره مشروعاً تطويرياً متعدد الاســـتخدامات، متميزاً بموقعه في قلب "موتور سيتي"، بإطلالة على مضمار السباق بإجمالي مساحة طابقية تقارب 857,184 ألف قدم مربعة.

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وتعتزم "الاتحاد العقارية" منح مساهميها الأفضلية والأولوية للشراء في المشروع.

يضم المشروع أكثر من 880 وحدة سكنية تتنوع بين 313 اســتوديو و427 شقة من غرفة نوم واحدة و133 شــقة من غرفتين نوم و7 شــقق من ثلاث غرف، جميعها يتميز بإكساء داخلي معاصر وألوان هادئة تضفي الراحة إلى الفراغات الداخلية للشقق.

وتتوزع الشقق السكنية على ثلاثة أبنية بسبعة طوابق مخدمة بمناطق ترفيهية مخصصة للسكان كصالات رياضية مكيفة، وأماكن مغطاة لألعاب الأطفال، بالإضافة إلى أحواض سباحة بأحجام مختلفة تناسب جميع الفئات العمرية. ويجمع الأبنية السكنية شريط تجاري على طول الطابق الأرضي يضم مركزاً تجارياً يشمل محلات تجارية ومطاعم ومختلف الأنشطة الترفيهية لتلبي احتياجات المجتمع السكني.

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