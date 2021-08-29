تنفيذ 3 صفقات عقارية تجارية بالسعودية بـ1.2 مليار ريال الأسبوع الماضي

سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية في السعودية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 29.0%، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 5.4%، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند أدنى من مستوى 4.2 مليار ريال.

ويعود ارتفاع النشاط العقاري بدرجة كبيرة خلال الأسبوع الماضي إلى تنفيذ ثلاث صفقات عقارية تجارية كبرى، وصل إجمالي قيمتها إلى أعلى من 1.2 مليار ريال، على مجموع مساحات يناهز 2.3 مليون متر مربع، وتمت جميعها في مدينة الرياض، شكلت نحو 71% من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري، وأعلى من 29% من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي.

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وجاء تفصيل تلك الصفقات العقارية بالترتيب حسب تاريخ تنفيذ كل صفقة على النحو التالي، الصفقة الأولى: تنفيذ بيع أرض تجارية بتاريخ 19 أغسطس الحالي، وتقع في حي حطين بإجمالي قيمة 290 مليون ريال، على مساحة ناهزت 56.4 ألف متر مربع، بمتوسط سعر 5.146 ريال للمتر المربع، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

والصفقة الثانية تنفيذ بيع عمارة تجارية بتاريخ 23 أغسطس الحالي، وتقع في حي الرائد بإجمالي قيمة تجاوزت 184.4 مليون ريال، على مساحة خمسة آلاف متر مربع، بمتوسط سعر 36.888 ألف ريال، والصفقة الثالثة تنفيذ بيع مخطط أرض تجاري بتاريخ 25 أغسطس الحالي، وتقع في حي الجنادرية بإجمالي قيمة ناهزت 742.4 مليون ريال، على مساحة تجاوزت 2.2 مليون متر مربع.

كما جاء الأداء الأسبوعي للسوق على مستوى القطاعات الرئيسة إيجابيا لجميع القطاعات، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 17.0%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 15.1%، واستقرت مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.1 مليار ريال (50.9% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.

كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا أسبوعيا قياسيا بنسبة 46.2%، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 25.0%، لتستقر قيمة الصفقات عند أعلى من مستوى 1.7 مليار ريال (41.1% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وأخيرا ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية بلغت 35.4%، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 28.7%، ليستقر حجم الصفقات عند 331 مليون ريال (7.9% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 4.0%، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.2 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض جميع قطاعات السوق باستثناء القطاعين الزراعي والصناعي، الذي سجل عدد صفقاته ارتفاعا بنسبة 6.4%، بينما انخفض عدد صفقات القطاع السكني للأسبوع الثاني تواليا بنسبة 4.7%، وانخفض عدد صفقات القطاع التجاري للأسبوع الثاني تواليا بنسبة 9.1%.

وعلى مستوى عدد العقارات المبيعة، سجل انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 2.7%، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4.3 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق باستثناء القطاعين الزراعي والصناعي اللذين سجل عدد عقاراتهما المبيعة ارتفاعا بنسبة 5.6%، بينما سجل عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني انخفاضا للأسبوع الثاني تواليا بنسبة 3.3%، وانخفض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري للأسبوع الثاني تواليا بنسبة 6.8%.

وبالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 6.1%، ليستقر الإجمالي عند مستوى 107.9 مليون متر مربع، وتركز الانخفاض على القطاع السكني، بانخفاض مساحة صفقاته المنفذة بنسبة 19.4%، بينما سجلت مساحة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 239.9%، وارتفاع مساحة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 4.7%.