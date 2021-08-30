أميركا.. عقود شراء المساكن القائمة تهبط للشهر الثاني على التوالي

تراجعت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في يوليو/تموز وسط معروض محدود غير قادر على أن يجاري الطلب من مشتري المساكن المحتملين.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الاثنين إن مؤشرها لمبيعات المنازل القائمة، على أساس العقود الموقعة الشهر الماضي، تراجع 1.8% بعد هبوطه 2.0% في يونيو/حزيران.

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وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع المبيعات 0.4%.

وينظر إلى عقود شراء المنازل القائمة على أنها مؤشر مستقبلي لقوة سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم لأنها تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين من توقيعها.