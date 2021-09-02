دبي تسجل خلال أغسطس أعلى مبيعات عقارية منذ 12 عاما

قفزت مبيعات دبي العقارية في أغسطس/ آب من العام الجاري 2021 إلى 14.93 مليار درهم، نتجت من خلال 5751 مبايعة، وبذلك يسجل هذا الشهر رقماً قياسياً من حيث الأعلى مبيعاً منذ 12 عاماً، حسب بيانات الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزعت مبيعات أغسطس/ آب الماضي إلى 3852 وحدة سكنية، و823 مبنى، و1083 من الأراضي. واستحوذت مبايعات السوق الثانوي (العقارات المنجزة) على الحصة الأكبر من إجمالي المبايعات بـ 10 مليارات درهم نتجت عن 3193 مبايعة، أما التي لا تزال عل الخريطة فسجلت 2558 معاملة بقيمة 4.88 مليار درهم، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية".

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وبلغت المبايعات في نفس الشهر من العام الماضي 4.63 مليار درهم، و4 مليارات في 2019، وفي أغسطس/ آب 2018 و2017 سجلت 4.72 و9.7 مليار درهم على التوالي، أما 2016 فتراوحت حول 11 مليار درهم، وفي 2015 نحو 10 مليارات درهم، وفي كل من الأعوام 2014 و2013 و2012 و2011 و2010 فجاءت على التوالي كما يلي 8.64 مليار، 7.4 مليار، 3.37 مليار، 3.76 مليار، و6.34 مليار درهم.