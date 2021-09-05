تراجع تمويلات القطاع العقاري بالكويت 33% في النصف الأول

تراجع التمويل المقدم من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري بالكويت خلال النصف الأول من 2021 بنسبة 33.5% وبقيمة 232.3 مليون دينار، ليهبط من 692.5 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 460.2 مليون دينار في يونيو الماضي.

وقفز التمويل العقاري المقدم على أساس شهري بنسبة 105.8% وبقيمة 236.6 مليون دينار بعد أن كان 223.6 مليون دينار في مايو، كما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 6.5% وبقيمة 28.4 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 431.8 مليون دينار في يونيو 2020، وفقا للإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يونيو الماضي.

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وشهد التمويل العقاري تراجعاً كبيراً خلال العام الماضي ليشهد أدني مستوى له منذ 15 عاماً في مايو 2020، ليبلغ التمويل المقدم خلال هذا الشهر 41.5 مليون دينار، وكان التمويل العقاري قد بلغ أدنى مستوى له في سبتمبر 2005 بقيمة بلغت 44.8 مليون دينار، ويعد التمويل في يونيو في أعلى مستوى له منذ بداية 2021، وفقا لجريدة السياسة الكويتية.

ويعتبر التمويل العقاري خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل شراء السكن الخاص عبر مجموعة حلول متكاملة للتمويل العقاري تناسب احتياجات العملاء لتسهيل شراء العقار السكني والاستثماري والتجاري، سواء داخل الكويت أو خارجها، ويتيح التمويل العقاري شراء العقار بحد أعلى 70 ألف دينار لكل عميل.

في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 0.8% وبقيمة 80.2 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من 2021 ليرتفع من 9.226 مليار دينار في ديسمبر إلى 9.3 مليار دينار في يونيو الماضي.

كما ارتفع هذا الرصيد بنسبة 0.5% وبقيمة 48.1 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 9.258 مليار دينار في مايو الماضي، وزاد رصيد التمويل العقاري المقدم على أساس سنوي بنسبة 2.1% وبقيمة 192.9 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 9.113 مليار دينار في نهاية يونيو 2020.

من جانب أخر شهد التمويل المقدم من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي تراجعاً كبيراً خلال النصف الأول من 2021 بنسبة 39% وبقيمة 63.8 مليون دينار، ليهبط من 163.4 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 460.2 مليون دينار في يونيو الماضي، كما تراجع على أساس سنوي بنسبة 9.7% وبقيمة 10.7 مليون دينار.

في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً بنسبة 1.8% وبقيمة 35.2 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من 2021 لينخفض من 1.888 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.853 مليار دينار في يونيو الماضي.

كما هبط هذا الرصيد بنسبة 1.3% وبقيمة 26.1 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 1.879 مليار دينار في مايو الماضي، وانخفض رصيد التمويل العقاري المقدم على أساس سنوي بنسبة 5.8% وبقيمة 115.9 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 1.969 مليار دينار في نهاية يونيو 2020.