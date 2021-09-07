الوطنية للإسكان السعودية تشيد 12 ألف وحدة سكنية جديدة خلال 2021

حققت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) -المطور الوطني السعودي- زيادة كبيرة في المعروض العقاري لعام 2021، حيث ضخت إلى السوق أكثر من 12 ألف وحدة سكنية جديدة، وتأتي الزيادة مع توجه الشركة إلى تحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مجتمعات عمرانية حديثة.

وتعمل الوطنية للإسكان (NHC) على تحقيق هذه الجودة من خلال بنية تحتية قوية وفق المعايير العالمية، إضافة إلى إتاحة خدمات متكاملة تجعل من هذه المجتمعات أكثر رفاهية لساكنيها.

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وتولي الشركة اهتمامًا كبيرًا بالجانب البيئي في المجتمعات التي تطورها وتعمل على زيادة المساحات الخضراء، بحيث أصبح "مسكنك وأكثر" مفهوماً يحصل منه المستفيد على مزايا مختلفة تجعله يشعر بتكامل المجتمع المحيط مع احتياجاته، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

تقود (NHC) تطوير الضواحي الكبرى في السعودية كضاحية الجوان شمال الرياض وضاحية خيالا بجدة، لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتميز بجودة الحياة.

وتسعى الشركة إلى رفع نسب تملك السعوديين لمنازلهم الخاصة إلى 70% وفق رؤية السعودية 2030.