 "بيتك": 3.67 مليار دولار تداولات العقارات في الكويت خلال 3 أشهر 

ارتفعت قيمة التداولات العقارية في الكويت بنسبة 15% على أساس ربع سنوي، و9 أضعاف قيمتها بالربع الثاني من العام الماضي.

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إن قيمة التداولات العقارية بلغت حوالي 1.1 مليار دينار (3.67 مليار دولار) في الربع الثاني من 2021، مقابل تداولات قيمتها 929 مليوناً (3.1 مليار دولار) في الربع السابق.

مادة اعلانية

ووفق التقرير، فإن مستويات وحجم الطلب على التداولات خلال الربع الثاني شهد زيادة ملحوظة بـ 19% على أساس ربع سنوي، ووصلت إلى 10 أضعاف قيمتها على أساس سنوي.

وارتفع متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة مسجلاً 1.089 ديناراً في السكن الخاص بنهاية الربع الثاني من 2021 على أساس سنوي، ويصل في العقار الاستثماري إلى 2.435 ديناراً، ويزيد في العقار التجاري إلى 6.403 دنانير دون تغير عن الربع السابق.

وفي محافظة حولي ارتفع متوسط سعر المتر للسكن الخاص إلى 1.106 دنانير، وانخفض في العقار الاستثماري إلى 1.592 ديناراً، مع تراجع في التجاري إلى 3.246 ديناراً. وارتفع متوسط السعر إلى 652 ديناراً للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، بينما انخفض في الاستثماري إلى 1.393 ديناراً، وفي التجاري ارتفع إلى 2.337 ديناراً عن الربع السابق له.

وعزز السكن الخاص مكانته في المرتبة الأولى بين القطاعات مع ارتفاع مساهمته إلى نحو 77.5% في الربع الثاني مقابل 62.4% من التداولات في ذات الفترة 2020، فيما ظلت حصة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية منخفضة إلى 15.2% من قيمة التداولات مقابل 22.3% في الربع الثاني 2020.

فيما تراجعت حصة تداولات العقار التجاري بشدة إلى 2.9% مقابل 13.4%من التداولات، وشكلت تداولات العقار الحرفي والصناعي 2.6% من التداولات في الربع الثاني، وساهم عقار الشريط الساحلي بـ 1.6% من التداولات مقابل 1.9% في الربع الثاني 2020.

وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 318 ألف دينار بنسبة 15% عن الربع الأول و22% على أساس سنوي. فيما ارتفع إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 2.885 صفقة في الربع الثاني بزيادة 19% على أساس ربع سنوي، مدفوعاً بزيادة ربع سنوية ملحوظة لعدد الصفقات على السكن الخاص والعقار الاستثماري والتجاري.

وارتفعت التداولات العقارية للسكن الخاص إلى مستوى استثنائي مسجلة 825 مليون دينار خلال الربع الثاني بزيادة 19% مقابل نحو 696 مليون دينار في الربع الأول، أكثر من 11 ضعف قيمتها في الربع الثاني 2020.

تراجع متوسط قيمة الصفقة إلى 272 ألف دينار بنسبة 15% مقابل متوسط 320 ألف دينار في الربع الأول بنسبة 5% سنوياً.

وارتفع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 2.568 صفقة بنسبة 21% مقابل 2.122 صفقة في الربع السابق، فيما ارتفع إلى 10 أضعافه مقارنة بالربع الثاني من 2020.

فيما بلغت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية 165 مليون دينار، مرتفعة 4% مقابل 159 مليون دينار في الربع السابق، وتصل قيمتها 6 أضعاف على أساس سنوي.

وانخفض متوسط قيمة الصفقة إلى 599 ألف دينار عن الربع الأول البالغ 600 ألف دينار، وتراجع 44% بشكل سنوي، وزاد عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 274 صفقة بنسبة 3%، مقابل 265 صفقة في الربع الأول، بزيادة 11 ضعفاً عن الربع الثاني 2020.

وبلغت قيمة تداولات العقارات التجارية 18 مليون دينار في الربع الثاني منخفضة بنسبة كبيرة 46% عن قيمتها، التي بلغت 58 مليون دينار في الربع الأول.

وانخفض متوسط قيمة الصفقة إلى 1.6 مليون دينار بتراجع 35% على أساس ربع سنوي وبنسبة 60% على أساس سنوي، وارتفع عدد الصفقات إلى 27 صفقة بزيادة 13% عن الربع السابق.