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أغلى منزل في أميركا معروض للبيع.. تخلف عن سداد ديون بـ165 مليون دولار

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لقطة من شريط فيديو دعائي لعقار The One
لقطة من شريط فيديو دعائي لعقار "The One"
عقارات

أغلى منزل في أميركا معروض للبيع.. تخلف عن سداد ديون بـ165 مليون دولار

قُدّر المنزل بنصف مليار دولار في عام 2017

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وضع أغلى منزل في أميركا تحت الحراسة القضائية تجهيزاً لعرضه للبيع، والذي كان يُتوقع إدراجه بمبلغ 500 مليون دولار بعد أن تخلف المالك عن سداد أكثر من 165 مليون دولار من القروض والديون، وفقاً لملفات المحكمة.

وأصدرت محكمة لوس أنجليس العليا أمر الحراسة على منزل تل بيل آير الشهير المعروف باسم "The One"، والواقع على مساحة 105000 قدم مربعة، ومن المتوقع إعادة إدراج المنزل بسعر أقل في الأشهر المقبلة، وفقاً لأشخاص مطلعين على العقار.

وتمثل الحراسة القضائية تطورا صادما للمنزل الذي استغرق إنشاؤه فترة 4 سنوات، ليحقق رؤية مؤسس المنزل، نيل نيامي، الذي وصف العقار بأنه "مهمة حياته" و "أكبر وأغلى منزل في العالم الحضري".

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في عام 2017، قدّر نيامي قيمة العقار بنحو 500 مليون دولار، والذي تأخر إنشاؤه بسبب مشاكل في التمويل وتغير الاستراتيجيات، حيث يمتد المنزل مثل قصر عصري على مساحة ثمانية أفدنة على قمة تل يطل على لوس أنجليس.

لقطة من شريط فيديو دعائي لعقار The One
لقطة من شريط فيديو دعائي لعقار The One

ويحتوي على 9 غرف نوم، ومطابخ متعددة، وملهى ليلي، وصالة بولينغ، وصالون، وصالة ألعاب رياضية، ومسرح يتسع لـ 50 مقعداً، ومضماراً للجري ومرآباً تحت الأرض يتسع لـ 50 سيارة.

كما يضم 7 حمامات سباحة وجاكوزي، فضلاً عن حمام سباحة مثل خندق يحيط بالمنزل. وتبلغ مساحة جناح غرفة النوم الرئيسية 4000 قدم مربع. كما أن كل باب في المنزل كهربائي، إلى جانب جميع المراحيض.

حتى مع انخفاض الأسعار، كان نيامي يثقل كاهل المنزل بالديون، وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، اقترض نيامي وشركته ذات المسؤولية المحدودة Crestlloyd أكثر من 165 مليون دولار لبناء وبيع "The One"، وفقاً لوثائق الملكية.

وكان أكبر مقرض هي شركة Hankey Capital، التي أسسها الملياردير دون هانكي في لوس أنجليس، والتي لديها أكثر من 115 مليون دولار من القروض على العقار.

لقطة من شريط فيديو دعائي لعقار The One
لقطة من شريط فيديو دعائي لعقار The One

يتحمل "The One" أيضاً أكثر من مليون دولار من الضرائب والديون غير المدفوعة من شركات الخرسانة وأجهزة التكييف والأدوات.

وبموجب الحراسة القضائية، يتم تسليم الممتلكات المتخلفة عن السداد إلى حارس قضائي تعينه المحكمة، والذي يعد العقار للبيع.

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