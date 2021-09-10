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اتفاقية ثلاثية لتوفير 1500 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في السعودية

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توقيع برنامج الإسكان التنموي السعودي اتفاقية تعاون ثلاثية مع جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية سكن
جانب من توقيع اتفاقية التعاون الثلاثية
عقارات السعودية

اتفاقية ثلاثية لتوفير 1500 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في السعودية

الرياض - واس

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وقّع برنامج الإسكان التنموي السعودي اتفاقية تعاون ثلاثية مع جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، لتوفير 1500 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الجمعية في جميع مناطق المملكة، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ونائبه عبدالله بن محمد البدير.

أوضح البرنامج في بيان صحافي أن الاتفاقية تستهدف تحقيق التكامل بين "الإسكان التنموي" والقطاع غير الربحي لتوفير 1500 وحدة سكنية لمستفيدي جمعية "مأوى" في جميع مدن ومناطق المملكة، والتي من شأنها تفعيل دور الجمعيات الأهلية في قطاع الإسكان وزيادة المساهمة في الناتج المحلي من خلال دعم مشاريع الإسكان التنموي في المملكة، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر الأشد حاجة، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- إلى 70% بحلول عام 2030.

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نوه وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل، إلى الجهود المستمرة المبذولة في قطاع الإسكان التنموي لتمكين الأسر الأشد حاجة من تملك المسكن الملائم في ظل الدعم المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لقطاع الإسكان لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر السعودية.

وأشار نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، إبراهيم عبدالله السعدان، إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود القطاع غير الربحي لتعزيز استقرار الأسر الأشد حاجة وتوفير المسكن الملائم لهم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية بالتكامل بين القطاعات.

واستعرض المدير التنفيذي لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية محمد عدنان السمان، الخدمات النوعية التي تقدمها الجمعية لمساعدة الأسر الأشد حاجة في مدن ومناطق المملكة على التملك بما يناسب تطلعاتهم واحتياجاتهم، معرباً عن تقديره لما يجده القطاع من اهتمام ودعم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لخدمة الأسر المستفيدة من الجمعية.

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