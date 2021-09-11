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السعودية.. "البناء المستدام" يبدأ فحص التزام المقاولين بالتصنيف

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برنامج البناء المستدام
برنامج البناء المستدام في السعودية يبدأ فحص التزام المقاولين بالتصنيف
عقارات السعودية

السعودية.. "البناء المستدام" يبدأ فحص التزام المقاولين بالتصنيف

بهدف التحقق من جودة عمل المقاول ورفع جودة التنفيذ في القطاع العقاري

دبي - العربية.نت

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بدأ برنامج "البناء المستدام" تقديم خدمة (فحص جودة التزام المقاولين بالتصنيف)، بهدف التحقق من جودة عمل المقاول ورفع جودة التنفيذ في القطاع العقاري، إذ تأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من الخدمات التي يتيحها البرنامج لتعزيز جودة البناء من خلال فحص الوحدات.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي تلقت "العربية.نت" نسخة منه اليوم السبت، أن الخدمة تُقدم تقارير عن مدى التزام المقاول بمعايير الجودة والسلامة والمحافظة على المشهد الحضري، وتتيح مشاركتها إلكترونياً مع وكالة التصنيف بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويتضمن التقرير التأكد من متطلبات السلامة وحماية الموقع، وسلامة البيئة، والصحة المهنية.

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وأشار البرنامج إلى أن آلية طلب الخدمة تبدأ من التسجيل عن طريق المنصة الإلكترونية لبرنامج البناء المستدام عبر الرابط https://www.mostadam.sa/ ثم تسجيل بيانات المشروع، بعد ذلك يتم تقديم الطلب وتسديد رسوم الخدمة، ليقوم بعدها الفاحص المُعتمد بمباشرة الفحص وفقاً للإجراءات المعتمدة ضمن المعايير العالمية للجودة.

يُذكر أن برنامج "البناء المستدام" يوفر العديد من الخدمات لرفع جودة واستدامة الوحدات العقارية، مثل خدمة "فحص جودة تنفيذ البناء" وخدمة "فحص المباني الجاهزة" سعياً لتحسين جودة الوحدات في السوق، وتطوير القطاع العقاري، وتوفير خيارات سكنية أكثر استدامة، وتوعية الأفراد والمطورين بأهمية الخدمة لتحقيق الجودة، علاوة على تقليل الخسائر المادية والاقتصادية وتعزيز السلامة وجودة الحياة في المساكن.

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