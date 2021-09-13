إبرام صفقة شراء أغلى قطعة أرض في دبي.. من هم المشترون؟

كشفت شركة "سيرينيا ريزيدنسيز" عن شرائها أغلى قطعة أرض في صفقة تعد الأكبر من نوعها لمستثمر خاص بدبي على مدى السنوات الأخيرة.

وأوضحت الشركة في بيان أن القطعة البالغة قيمتها 508 ملايين درهم، تقع على هلال نخلة جميرا، وسيتم استخدامها لتطوير مشروع جديد على شاطئ البحر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن تمكنت الشركة من بيع "سيرينيا ريزيدنسيز" المشروع السكني على هلال "نخلة جميرا" بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

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وأضافت أن قيمة المشروع الجديد تبلغ 2.5 مليار درهم، بينما تصل مساحته إلى 1.2 مليون قدم مربعة تقريباً، وسيتم تطويره من قبل شركة "بالما القابضة"، موضحة أنه سيتم إطلاق المشروع خلال العام المقبل، في حين تعتزم الشركة الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بالما"، كريم درباس: "بعد النجاح الذي حققته الشركة عند إطلاق (سيرينيا ريزيدنسيز)، يسعدنا تطوير قطعة الأرض الجديدة، التي تعتبر الأكثر تميزاً من نوعها على شاطئ البحر في دبي".