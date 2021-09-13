.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إبرام صفقة شراء أغلى قطعة أرض في دبي.. من هم المشترون؟

  • الخط
نخلة جميرا
نخلة جميرا
دبي

إبرام صفقة شراء أغلى قطعة أرض في دبي.. من هم المشترون؟

الصفقة تعد الأكبر من نوعها لمستثمر خاص خلال السنوات الأخيرة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت شركة "سيرينيا ريزيدنسيز" عن شرائها أغلى قطعة أرض في صفقة تعد الأكبر من نوعها لمستثمر خاص بدبي على مدى السنوات الأخيرة.

وأوضحت الشركة في بيان أن القطعة البالغة قيمتها 508 ملايين درهم، تقع على هلال نخلة جميرا، وسيتم استخدامها لتطوير مشروع جديد على شاطئ البحر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن تمكنت الشركة من بيع "سيرينيا ريزيدنسيز" المشروع السكني على هلال "نخلة جميرا" بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأضافت أن قيمة المشروع الجديد تبلغ 2.5 مليار درهم، بينما تصل مساحته إلى 1.2 مليون قدم مربعة تقريباً، وسيتم تطويره من قبل شركة "بالما القابضة"، موضحة أنه سيتم إطلاق المشروع خلال العام المقبل، في حين تعتزم الشركة الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بالما"، كريم درباس: "بعد النجاح الذي حققته الشركة عند إطلاق (سيرينيا ريزيدنسيز)، يسعدنا تطوير قطعة الأرض الجديدة، التي تعتبر الأكثر تميزاً من نوعها على شاطئ البحر في دبي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله
بعد زواج أصالة.. العريان يلغي متابعتها وصديقته تحتفل بعد زواج أصالة.. العريان يلغي متابعتها وصديقته تحتفل
الأكثر قراءة
مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام  مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام 
هجوم حاد على إطلالة روجينا.. هجوم حاد على إطلالة روجينا.. "رقص جريء وفستان قصير"
تخيل عالما بلا إنترنت لأشهر..عاصفة كارثية قد تضرب الأرض تخيل عالما بلا إنترنت لأشهر..عاصفة كارثية قد تضرب الأرض
احتمال مرعب.. عالم شهير يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية احتمال مرعب.. عالم شهير يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية
للنساء فقط.. هذا ما تفعله حبة أفوكادو يوميا بأعظم مشكلة للنساء فقط.. هذا ما تفعله حبة أفوكادو يوميا بأعظم مشكلة
أصالة تخرج عن صمتها وتعلن زواجها.. أصالة تخرج عن صمتها وتعلن زواجها.. "معه حسيت أني بخير"
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن كالي المدينة الفرنسية التي أصبحت باب الدخول لبريطانيا؟
ماذا تعرف عن كالي المدينة الفرنسية التي أصبحت باب الدخول لبريطانيا؟
اكتشف المزيد