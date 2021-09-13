تنفيذ مشروعات سكنية جديدة في الكويت بـ 1.54 مليار دولار 

أظهر تقرير صادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية، تنفيذ مشاريع قسائم وبيوت وخدمات ومبان عامة تابعة لها بقيمة 460.95 مليون دينار (1.54 مليار دولار) مقسمة على عدد 6 مشاريع.

وأشار التقرير إلى أن المشاريع موزعة على 3 مناطق سكنية هي المطلاع وشرق تيماء وصباح الأحمد، وتستهدف إنجاز 1040 شقة ضمن السكن العمودي و28 ألفا و288 قسيمة.

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وتتضمن المشاريع الستة أيضا إنشاء مسجد محلي وسكن إمام ومجموعة محلات، بالإضافة إلى محطات محولات كهرباء فرعية، وفق ما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية.

وارتفعت قيمة التداولات العقارية في الكويت بنسبة 15% على أساس ربع سنوي، و9 أضعاف قيمتها بالربع الثاني من العام الماضي.

وأظهر تقرير حديث صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، أن قيمة التداولات العقارية في الكويت بلغت حوالي 1.1 مليار دينار (3.67 مليار دولار) في الربع الثاني من 2021، مقابل تداولات قيمتها 929 مليوناً (3.1 مليار دولار) في الربع السابق.

ووفق التقرير، فإن مستويات وحجم الطلب على التداولات خلال الربع الثاني شهد زيادة ملحوظة بـ 19% على أساس ربع سنوي، ووصلت إلى 10 أضعاف قيمتها على أساس سنوي.