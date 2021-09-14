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السعودية.. "إنفاذ" يقيم 8 مزادات تستعرض 42 فرصة عقارية خلال سبتمبر

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مزاد لتصفية العقارات في السعودية
مزاد لتصفية العقارات في السعودية
عقارات السعودية

السعودية.. "إنفاذ" يقيم 8 مزادات تستعرض 42 فرصة عقارية خلال سبتمبر

بمساحات إجمالية تتجاوز 31 ألف متر مربع

دبي - العربية.نت

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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بالسعودية، إقامة ثمانية مزادات علنية تقام على عدة عقارات في عدة مناطق في المملكة، في الفترة ما بين 13 و27 سبتمبر 2021.

وتستعرض هذه المزادات 42 فرصة استثمارية عقارية بمساحات إجمالية تتجاوز 31 ألف متر مربع.

وتبدأ بـ"مزاد ديار الشرق الإلكتروني"، الذي يستعرض ست فرص عقارية تتمثل في شقة سكنية وقصر وبيتين شعبيين وقطعة أرض سكنية وفيلا في مدينة الدمام، و"مزاد الأفلاج" الذي يستعرض فرصتين عقاريتين وهي عبارة عن عمارة تجارية سكنية وفيلا سكنية في محافظة الأفلاج، ومزاد "قمة الرياض" الإلكتروني الذي يستعرض 12 فرصة عقارية تتمثل في ثماني أراض، وفيلتين وبيتين شعبيين في مدينة الرياض، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

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ومزاد " المصيف الأول الإلكتروني" الذي يستعرض ثماني فرص عقارية تتمثل في عمائر وأراضي سكنية وبيت شعبي في مدينة الطائف، ومزاد "النخيل الإلكتروني" الذي يستعرض فرصة استثمارية تتمثل في فيلا سكنية في حي النخيل في مدينة الرياض، و"مزاد قمة النزهة الإلكتروني" الذي يستعرض خمس فرص استثمارية في محافظة رياض الخبراء، و"مزادات جازان الإلكترونية" التي تستعرض سبع فرص عقارية تتمثل في خمس أراض تجارية وعمارتين، إضافة إلى "مزاد خميس مشيط الإلكتروني"، المقام على فرصة عقارية في محافظة خميس مشيط.

كما تستعرض المزادات الإلكترونية عددا من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة والمستثمرين، كما تتميز بسهولة المزايدة عليها والوصول إليها من أي مكان، وتوفير الوقت والجهد في إجراءات استكمال البيع والشراء إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور.

ويعد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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