.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تصرفات عقارات دبي تتجاوز 1.1 مليار درهم أمس

  • الخط
عقارات دبي مناسبة علاء
عقارات في دبي
عقارات دبي

تصرفات عقارات دبي تتجاوز 1.1 مليار درهم أمس

تسجيل 230 مبايعة بقيمة 980.47 مليون درهم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي يوم الثلاثاء، أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 230 مبايعة بقيمة 980.47 مليون درهم منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 562.66 مليون درهم و216 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 417.81 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 508 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليونين درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليونين درهم، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

بغداد تحتضن مؤتمراً دولياً موسعاً لاسترداد الأموال المنهوبة اقتصاد اقتصاد العراق بغداد تحتضن مؤتمراً دولياً موسعاً لاسترداد الأموال المنهوبة

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الخيران الأولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 94.33 مليون درهم منها 13 رهنا لأراض بقيمة 16.6 مليون درهم و50 رهن فلل وشقق بقيمة 77.72 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 7 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 20.79 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 3 ملايين درهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
رحالة سعودي بمهنة معلم طاف 52 دولة في 3 قارات رحالة سعودي بمهنة معلم طاف 52 دولة في 3 قارات
بزمن كورونا.. أشهر 6 عناصر غذائية لتقوية المناعة بزمن كورونا.. أشهر 6 عناصر غذائية لتقوية المناعة
الأكثر قراءة
حادث المهندس المغدور على يد صديقه.. زوجته تروي حادث المهندس المغدور على يد صديقه.. زوجته تروي
آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد
عارضة أزياء سعودية تخطف الأنظار في عارضة أزياء سعودية تخطف الأنظار في "نيويورك"
صحيفة: الكويت تبدأ خفض رواتب عاملين بنسب تصل لـ50% صحيفة: الكويت تبدأ خفض رواتب عاملين بنسب تصل لـ50%
حسن الرداد يتحدث عن صدمة إيمي سمير غانم.. ويساندها حسن الرداد يتحدث عن صدمة إيمي سمير غانم.. ويساندها
فيديو.. أردني يحطم بنكاً بسبب معاملة! فيديو.. أردني يحطم بنكاً بسبب معاملة!
قبل أن تذهب
بريطانيا تكشف عن خطة مواجهة كورونا في الشتاء
بريطانيا تكشف عن خطة مواجهة كورونا في الشتاء
اكتشف المزيد