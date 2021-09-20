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"سكني".. تسليم دفعة جديدة لمستفيدي "الحاكمية" بالدمام

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برنامج سكني- مشاريع عقارية
مشروع تابع لـ"سكني"
عقارات السعودية

"سكني".. تسليم دفعة جديدة لمستفيدي "الحاكمية" بالدمام

هذا العام سيشهد تسليم أكثر من 300 وحدة بالمشروع

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الحاكمية، المطور لمشروع "الواجهة" بالدمام، استمرارية تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج "سكني"، منوهة إلى التزامها الكامل بالمواصفات والاشتراطات الفنيّة والهندسية المطلوبة بما يضمن تسليم الوحدات للمستفيدين وفق بنود العقود المبرمة.

وأكدت الشركة أن هذا العام سيشهد تسليم أكثر من 300 وحدة، وسيكتمل تسليم بقية الوحدات تدريجياً خلال النصف الأول من العام المقبل 2022.

وأوضحت الشركة اليوم أن عمليات التسليم مستمرة خلال العام الجاري 2021، وستتم جدولة بقية الوحدات وذلك ضمن الخطط التنفيذية للمشروع بهدف حفظ حقوق جميع الأطراف وفق الإجراءات والأنظمة المتّبعة لمشاريع البيع على الخارطة، وبالتقيّد باشتراطات الجودة المنصوص عليها في سبيل توفير وحدات سكنية ضمن بيئة متكاملة تلبي تطلعات الأسر السعودية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأشارت إلى أن مشروع "الواجهة"، والذي يتم تنفيذه من قبل الشركة المطورة على أرض تابعة للقطاع الخاص، يضم 590 وحدة سكنية من نوع فيلا على مساحة إجمالية تتجاوز 185 ألف م2، إذ تم طرح المشروع للحجز من قبل الأسر السعودية خلال النصف الأول من العام 2018؛ وتبدأ أسعار الوحدات من 595 ألف ريال، ويقع المشروع ضمن مواقع حيوية ومهمة، حيث تم الترخيص له من قبل برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" لتسريع وتيرة التنفيذ والتسليم لتلبية رغبات وتطلعات الأسر السعودية التي قامت بالحجز.

ويُستخدم في أعمال البناء والإنشاءات تقنيات بناء متطورة "الخرسانة المعزولة مسبقة الصب (IPS)" لضمان معايير عالية المستوى من الجودة والإتقان والسلامة، كما يتميز المشروع بكونه مدينة سكنية متكاملة ومتنوعة التصاميم والمساحات في موقع حيوي على أهم الطرق الرئيسية طريق الدمام – الرياض السريع المرتبط مباشرةً مع الدائري الجديد بالقرب من المواقع الحيوية.

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