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الاتحاد العقارية توقع مذكرة تفاهم بـ420 مليون درهم للتخارج من مركز تسوق

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عقارات دبي

الاتحاد العقارية توقع مذكرة تفاهم بـ420 مليون درهم للتخارج من مركز تسوق

الشركة تدرس احتياجات السوق في دبي

دبي - العربية.نت

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وقّعت شركة الاتحاد العقارية مذكرة تفاهم بقيمة 420 مليون درهم للتخارج من مركز تسوق قيد الإنشاء في موتور سيتي.

وأكدت الشركة أن التخارج جاء بهدف تنويع المحفظة العقارية بما يتماشى مع العرض والطلب بالسوق العقاري.

يُشار إلى أن الاتحاد العقارية لديها مساحات تجارية لا بأس بها سواء في "موتور سيتي" و "أب تاون مردف".

"الاتحاد العقارية" ترمي للعودة إلى المشهد العقاري في دبي عبر "موتور سيتي فيوز" الأسواق العقارية عقارات دبي "الاتحاد العقارية" ترمي للعودة إلى المشهد العقاري في دبي عبر "موتور سيتي فيوز"

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "الاتحاد العقارية" خليفة حسن الحمادي، إن الشركة قامت في الفترة الأخيرة بدراسة احتياجات السوق العقاري في إمارة دبي، وتبعاً لذلك وتحقيقاً لاستراتيجية ورؤية المجلس كان من الضروري تنويع المحفظة العقارية المملوكة للشركة وبما يتماشى مع العرض والطلب بالسوق العقاري.

وأشار الحمادي إلى أن الشركة لديها بالفعل مساحات تجارية لا بأس بها سواء في الموتور سيتي أو في مشروع أب تاون مردف، وعليه ارتأى المجلس أنه من الأفضل التخارج من المركز التجاري قيد الإنشاء عند الحصول على عرض مناسب.

وكانت شركة "الاتحاد العقارية" قد دشنت الأسبوع الماضي بالتعاون مع شركة المقاولات "Airolink"، الأعمال الإنشائية التمهيدية لمشروعها العقاري الأحدث "موتور سيتي فيوز"، والذي سبق الإعلان عنه في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي وتبلغ تكلفته 800 مليون درهم.

يقع المشروع الجديد في قلب منطقة "موتور سيتي" ويتكون من ثلاثة مبانٍ، يضم كل منها 7 طوابق، ويحتوي على مساحات تجارية لمحلات التجزئة والمطاعم ومراكز التسوق وشقق سكنية يبلغ عددها 880 شقة تتنوع بين 313 استوديو و427 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة و133 شقة مكونة من غرفتين نوم و7 شقق مكونة من ثلاث غرف.

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