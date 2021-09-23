عدد الصفقات العقارية في دبي يسجل ثاني أعلى مستوى شهري منذ 2013

أظهرت بيانات النسخة السابعة عشرة من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته "أراضي دبي" بالتعاون مع "بروبرتي فايندر"، أن أغسطس 2021 يعدّ ثاني أعلى شهر منذ ديسمبر 2013، من حيث عدد المبايعات العقارية في شهر واحد.

وشهد الشهر تسجيل 5,780 مبايعة بقيمة 14.97 مليار درهم، ليكون أفضل شهر أغسطس على الإطلاق خلال الـ 12 عاماً الماضية.

مادة اعلانية

وتشهد السوق العقارية بدبي نمواً متواصلاً، والمزيد من الجاذبية الاستثمارية، وذلك قبل أيام قليلة من موعد انطلاق معرض "إكسبو" أكبر حدث دولي في المنطقة، والمتوقع أن يلقي بظلاله على القطاع العقاري في الإمارة، عبر مزيد من النمو والانتعاش.

وتشير بيانات المؤشر الذي يتّخذ من عام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، إلى أن المؤشر الشهري العام في أغسطس 2021 سجل 1.096 نقطة بسعر مليون و41 ألفاً و825 درهماً، في حين سجّل المؤشر الشهري للشقق 1.116 نقطة بسعر 931 ألفا و310 دراهم، وفقا لما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وسجّل المؤشر الشهري للفلل‏ والتاون هاوس 1.072 نقطة بسعر مليون و909 آلاف و567 درهما، ليسجل بذلك المؤشر الشهري العام ارتفاعاً بنسبة 1.20%، في حين ارتفع المؤشر الشهري للشقق والفلل بنسبة 1.36% و3.18% على التوالي.

وأسهم تسجيل أغسطس 5,780 مبايعة عقارية، في ارتفاع إجمالي الصفقات العقارية منذ بداية العام إلى 37,537 صفقة، بقيمة 88.12 مليار درهم.

وبذلك شهدت المبيعات العقارية خلال الـ 8 أشهر الأولى زيادة 22.61% من حيث القيمة، مقارنة بالمبيعات العقارية المسجلة في عام 2020 ككل، والذي شهد تسجيل 35,401 صفقة بقيمة 71.87 مليار درهم.

واستحوذ السوق الثانوي والوحدات الجاهزة على 55% من إجمالي المبايعات خلال أغسطس 2021، في حين شكلت المبايعات على الخريطة 45%، وبالنظر إلى النسبة المئوية الإجمالية؛ فإن المبيعات على الخريطة زادت بمقدار 5% على أساس شهري، واستحوذت منطقة المرابع العربية 3 على ثلث المبيعات على الخريطة خلال أغسطس 2021.

وتعاملت المبايعات على الخريطة مع 2,599 عقاراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.95 مليارات درهم، وهذه هي أعلى قيمة لمعاملات البيع على الخريطة تشهدها سوق العقارات في دبي منذ أكثر من 11 عاماً، إذ كانت المرة الأخيرة التي شهدت فيها السوق ضخ هذا القدر الكبير من الأموال في العقارات على الخريطة في أكتوبر 2009. وقد تم بيع 3,181 عقاراً في السوق الثانوية بقيمة إجمالية بلغت 10.02 مليار درهم خلال أغسطس 2021.

وارتفع المتوسط الإجمالي لقيمة المبايعات في أغسطس 2021 إلى مليوني و589 و938 درهما، بزيادة نسبتها 1.57% مقارنة بشهر يوليو السابق.