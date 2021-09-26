السعودية: انخفاض النشاط العقاري الأسبوعي 25%

انخفض النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية السعودية بنسبة قياسية وصلت إلى 25%، استقر على إثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.7 مليار ريال.

وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية للسوق جميع قطاعاتها الرئيسة، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي 18.9%، واستقرت على أثره عند أدنى من مستوى 1.7 مليار ريال "61.9% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وهو أدنى مستوى أسبوعي لها منذ نهاية تموز (يوليو) الماضي.

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وانخفضت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 34.1%، ما أدى إلى استقرارها مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 833 مليون ريال "30.6% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وهو أدنى مستوى أسبوعي لها منذ نهاية حزيران (يونيو) الماضي. كذلك انخفضت قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية وصلت إلى 28.8%، مستقرة عند مستوى 204 ملايين ريال "7.5% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وطوال الأشهر القليلة الماضية منذ مطلع الصيف الماضي "نهاية تموز (يوليو) الماضي"، مال النشاط الأسبوعي للسوق نحو الهدوء على عكس الأسابيع السابقة خلال النصف الأول من العام الجاري، التي سجلت فيه متوسط نشاط أسبوعي وصل إلى نحو 4.4 مليار ريال، بينما سجل متوسط النشاط الأسبوعي للفترة الأخيرة منذ مطلع الصيف حتى تاريخه مستوى لم يتجاوز ثلاثة مليارات ريال، أي بانخفاض وصلت نسبته إلى 32.3%، وقد يعزى ذلك إلى تراجع وتيرة نمو القروض العقارية السكنية خلال الفترة نفسها بنسبة تجاوزت 35.3%، إضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار الأراضي والعقارات خلال الفترة نفسها، ووصولها إلى مستويات سعرية مرتفعة جدا، ما قلص بدوره من أعداد القادرين على الشراء، وفقا لتلك المستويات السعرية المرتفعة.