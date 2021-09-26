.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية: انخفاض النشاط العقاري الأسبوعي 25%

  • الخط
عقارات السعودية
عقارات السعودية
عقارات السعودية

السعودية: انخفاض النشاط العقاري الأسبوعي 25%

الصفقات العقارية وصلت إلى 2.7 مليار ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انخفض النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية السعودية بنسبة قياسية وصلت إلى 25%، استقر على إثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.7 مليار ريال.

وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية للسوق جميع قطاعاتها الرئيسة، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي 18.9%، واستقرت على أثره عند أدنى من مستوى 1.7 مليار ريال "61.9% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وهو أدنى مستوى أسبوعي لها منذ نهاية تموز (يوليو) الماضي.

وانخفضت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 34.1%، ما أدى إلى استقرارها مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 833 مليون ريال "30.6% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وهو أدنى مستوى أسبوعي لها منذ نهاية حزيران (يونيو) الماضي. كذلك انخفضت قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية وصلت إلى 28.8%، مستقرة عند مستوى 204 ملايين ريال "7.5% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وطوال الأشهر القليلة الماضية منذ مطلع الصيف الماضي "نهاية تموز (يوليو) الماضي"، مال النشاط الأسبوعي للسوق نحو الهدوء على عكس الأسابيع السابقة خلال النصف الأول من العام الجاري، التي سجلت فيه متوسط نشاط أسبوعي وصل إلى نحو 4.4 مليار ريال، بينما سجل متوسط النشاط الأسبوعي للفترة الأخيرة منذ مطلع الصيف حتى تاريخه مستوى لم يتجاوز ثلاثة مليارات ريال، أي بانخفاض وصلت نسبته إلى 32.3%، وقد يعزى ذلك إلى تراجع وتيرة نمو القروض العقارية السكنية خلال الفترة نفسها بنسبة تجاوزت 35.3%، إضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار الأراضي والعقارات خلال الفترة نفسها، ووصولها إلى مستويات سعرية مرتفعة جدا، ما قلص بدوره من أعداد القادرين على الشراء، وفقا لتلك المستويات السعرية المرتفعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الألمان ينتخبون.. وميركل تتفلت من القيود وتمرح قليلا! الألمان ينتخبون.. وميركل تتفلت من القيود وتمرح قليلا!
فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان
الأكثر قراءة
فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام
عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط! عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط!
تابوت فرعوني يظهر بدبي.. ما السر وكيف علّقت مصر؟ تابوت فرعوني يظهر بدبي.. ما السر وكيف علّقت مصر؟
"ارتبطت بمرافقها وتعرضت لوعكة".. الفنانة سوزان نجم الدين توضح
دراسة تكشف.. إثيوبيا حاولت إخفاء سر دراسة تكشف.. إثيوبيا حاولت إخفاء سر "خطير" حول سد النهضة
بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة
قبل أن تذهب
الحكومة البريطانية تبحث إصدار تأشيرات مؤقتة لسائقي مركبات البضائع
الحكومة البريطانية تبحث إصدار تأشيرات مؤقتة لسائقي مركبات البضائع
اكتشف المزيد