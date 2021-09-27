شعاع كابيتال تخطط لتسليم عقارات بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني في لندن

أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن وضع خطط لاستكمال وتسليم مشاريع عقارية في لندن تصل قيمتها إلى ملياري جنيه إسترليني عن طريق شركتها التابعة "نورث أيكر".

وقالت شعاع كابيتال في بيان، اليوم الاثنين، إن "نورث أيكر" تركز حالياً على استكمال مشروعيها الرئيسيين في وسط لندن "1 بالاس ستريت" و"ذا برودواي"، حيث من المتوقع تسليم كليهما بين نهاية عام 2021 والنصف الأول من عام 2022.

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ويعد "1 بالاس ستريت" واحداً من أبرز المشاريع العقارية في العاصمة البريطانية، ويقع بجوار المقر الرسمي لجلالة الملكة إليزابيث في لندن.

وأعلنت "نورث أيكر" مؤخراً عن تعاونها مع هيئة علامات الرفاهية البريطانية "والبول" لتجهيز شقة العرض "هاوس أوف والبول" في "1 بالاس ستريت"، وستكشف "نورث أيكر" خلال شهر أكتوبر القادم عن أول شقة للعرض في "ذا برودواي"، وسيتم أيضاً طرح 116,000 قدم مربعة من المساحات التجارية في أكتوبر.

ويضم مشروع "ذا برودواي" أيضاً 27,000 قدم مربعة من مساحات البيع التجزئة في الطابق الأرضي مع منظومة متكاملة تدعم أساليب الحياة الصحية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال، جاسم الصديقي: "بصفتنا أحد المستثمرين الرئيسيين في سوق العقارات اللندنية الفاخرة، الآن نجني ثمار رؤيتنا طويلة الأجل مع مضينا قدماً في استكمال وتسليم مشاريعنا العقارية الرئيسية في لندن".

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في شعاع كابيتال، وليد الهندي: "نتطلع إلى استكشاف المزيد من الفرص بما يتماشى مع استراتيجيتنا للاستثمار في المملكة المتحدة وتطوير المزيد من المشاريع عالمية المستوى".

تتخذ شركة "نورث أيكر"، من المملكة المتحدة مقراً لها؛ حيث تدير مشاريع عقارية تزيد قيمتها على ملياري جنيه إسترليني، واستكملت إنجاز 10 مشاريع سكنية فاخرة تزيد مساحتها على مليون قدم مربعة في قلب لندن.