"إتمام" ومصرف "الراجحي" يتعاونان لتقديم خدمات مالية للمطورين العقاريين

وقّع مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" في السعودية، مذكرة تفاهم مع "مصرف الراجحي" لتقديم عدد من الخدمات الإلكترونية والتحليلات المالية لتسهيل أعمال المطورين العقاريين عبر منصة "إتمام"، وتيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري للإسهام في تنمية القطاع ورفع إسهاماته في الناتج المحلي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات الإلكترونية عبر المنصة لتمكين المطورين العقاريين من فتح حساب ضمان خاص بمشاريع البيع على الخارطة، والتقديم للحصول على تمويل للمشاريع المرخصة، وتوفير بيانات مشاريع البيع على الخارطة لتسهيل تمويل الأفراد من عملاء المصرف.

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وتأتي الاتفاقية استمراراً لجهود المركز في تحسين الخدمات وتذليل العقبات أمام المطورين العقاريين، وتأكيداً على دور المركز في تيسير إنشاء المشاريع في القطاع العقاري بالمملكة وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاع من داخل وخارج المملكة لزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية وتيسير حصول الأسر السعودية على المسكن الملائم تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتسهم الاتفاقية في رفع كفاءة العمل وتسريع وتيرته في المشروعات السكنية، وتسهيل تقديم "إتمام" للخدمات للمطورين العقاريين عبر منصته الإلكترونية، وإضافة خدمات إلكترونية واستشارية مشتركة مع مصرف الراجحي بما يخدم قطاع التطوير العقاري ويسهم في تطوير أعمال الجانبين من خلال تبادل المعلومات والتعاون المشترك بين الجانبين.

وتأتي المذكرة ضمن جهود مركز خدمات المطورين العقاريين لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030، لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.