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24.7 مليار دولار عقود مقاولات البناء والتشييد الجديدة في الإمارات خلال 2021

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اقتصاد الإمارات

24.7 مليار دولار عقود مقاولات البناء والتشييد الجديدة في الإمارات خلال 2021

دول الخليج تمهد الطريق أمام ضخ استثمارات أجنبية جديدة

دبي - العربية.نت

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ارتفع حجم عقود مقاولات البناء والتشييد الجديدة في الإمارات إلى 24.7 مليار دولار في 2021، فيما تُمهّد دول الخليج الطريق للانتعاش عقب الجائحة على خلفية ارتفاع النفقات الحكومية وضخّ استثمارات أجنبية جديدة.

ووفقاً لتقرير أصدرته منصة معلومات المشاريع "فنتشرز أونسايت" في سبتمبر 2021، أطلقت الإمارات عدداً من الإجراءات الكفيلة بجذب الاستثمارات واستقطاب الأجانب.

ويتربّع قطاع المباني في الإمارات مثل المباني السكنية والتجارية والمطارات والمرافق الرياضية والفنادق والمرافق الترفيهية والرعاية الصحية والتعليم، على عرش عقود مقاولات البناء الجديدة عام 2021، وبلغت قيمتها نحو 12.6 مليار دولار، وفقا لما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية.

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ويحتلّ قطاع النفط والغاز المرتبة الثانية من ناحية قيمة العقود بنحو 8.4 مليار دولار تليه مشاريع البناء في قطاع الطاقة والمياه (2.2 مليار دولار)، والبنية التحتية، التي تشمل الطرق والجسور والسكك الحديدية والموانئ (2 مليار دولار).

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