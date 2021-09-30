مبيعات المساكن القائمة في أميركا تقفز لأعلى مستوى في 7 أشهر

قفزت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر في أغسطس، لكن ارتفاع الأسعار واستمرار شح في المعروض يعملان على إبطاء القوة الدافعة لسوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم.

قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أمس الأربعاء، إن مؤشرها لمبيعات المنازل القائمة، على أساس العقود الموقعة، قفز 8.1% الشهر الماضي إلى 119.5. وتلك هي أعلى قراءة للمؤشر منذ يناير وتأتي في أعقاب شهرين متتاليين من الانخفاضات.

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وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن ترتفع العقود، التي تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين، بنسبة 1.4%.

وعلى أساس سنوي هبطت مبيعات المنازل القائمة 8.3% في أغسطس.