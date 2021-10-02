دبي.. ارتفاع قيمة تصرفات العقارات 70% خلال 9 شهور لـ 223 مليار درهم

سجلت التصرفات الإجمالية لعقارات دبي نحو 223 مليار درهم نتجت عن 60873 معاملة خلال 9 شهور من عام 2021 بنمو 70% و72% من حيث القيمة والعدد على التوالي مقارنة بنفس الفترة من 2020، بحسب صحيفة الخليج.

حققت التصرفات العقارية نمواً ملحوظاً بنسبة 40% و56% من حيث القيمة والعدد منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر مقارنة بنفس الفترة من 2019، حسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

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وبلغت قيمة المبايعات العقارية خلال 9 شهور 104 مليارات درهم (43126 معاملة) بنمو 108% و86% مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي تضمنت بيع 25734 وحدة سكنية و5121 مبنى و3800 أرض.

واستحوذت مبايعات العقارات المنجزة في الإمارة على الحصة الأكبر بنسبة 72.5% من خلال 26324 معاملة بقيمة 75.4 مليار درهم، بينما بلغت حصة مبايعات العقارات على الخريطة 27.4% نتجت عن 16811 معاملة بقيمة 28.4 مليار درهم منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر/أيلول.

كما لامست قيمة الرهون خلال 9 شهور حاجز 100 مليار درهم نتجت عن 15294 تصرفاً، أما الهبات فراوحت قيمتها حول 17.3 مليار درهم نتجت عن 16811 تصرفاً.