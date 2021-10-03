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بنوك الإمارات تضخ 100 مليار درهم لتمويل شراء العقارات في دبي خلال 9 أشهر

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عقارات دبي
عقارات دبي
عقارات دبي

بنوك الإمارات تضخ 100 مليار درهم لتمويل شراء العقارات في دبي خلال 9 أشهر

بلغت 88.8 مليار درهم في 8 أشهر

دبي - العربية.نت

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ضخت البنوك المحلية في الإمارات أكثر من 99.9 مليار درهم، لتمويل 15,328 صفقة رهن عقاري، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وقفز معدل النمو في سوق الرهونات العقارية 50%، وصعد ما سجله سوق التمويل العقاري في دبي من 88.8 مليار درهم خلال 8 أشهر إلى 99.9 مليار درهم، خلال 9 أشهر بزيادة 11.1% خلال شهر واحد.

وتوزّع المبلغ الإجمالي للرهون على 8939 شقة سكنية وتجارية و1963 مبنى وفيلا سكنية و1995 قطعة أرض سكنية وتجارية متعددة الاستخدامات، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.

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