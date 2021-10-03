بنوك الإمارات تضخ 100 مليار درهم لتمويل شراء العقارات في دبي خلال 9 أشهر

ضخت البنوك المحلية في الإمارات أكثر من 99.9 مليار درهم، لتمويل 15,328 صفقة رهن عقاري، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وقفز معدل النمو في سوق الرهونات العقارية 50%، وصعد ما سجله سوق التمويل العقاري في دبي من 88.8 مليار درهم خلال 8 أشهر إلى 99.9 مليار درهم، خلال 9 أشهر بزيادة 11.1% خلال شهر واحد.

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وتوزّع المبلغ الإجمالي للرهون على 8939 شقة سكنية وتجارية و1963 مبنى وفيلا سكنية و1995 قطعة أرض سكنية وتجارية متعددة الاستخدامات، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.