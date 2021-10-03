"روشن" للعربية: بيع منازل "سدرة" على الخارطة في الرياض يبدأ بهذا التاريخ

أكد عبدالله مغرم المتحدث الرسمي لشركة "روشن" السعودية المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أن موعد إطلاق مرحلة البيع على الخارطة للمرحلة الأولى لحي سدرة الجديد في الرياض، سيكون يوم الخميس المقبل السابع من شهر أكتوبر الحالي.

وقال مغرم في مقابلة مع "العربية" إن عملية البيع على الخارطة ستجري من خلال حجز موعد لزيارة مركز المبيعات؛ مراعاةً للأنظمة الحكومية والإجراءات الاحترازية، موضحاً أن مشروع حي "سدرة" مقسم لـ 8 مراحل، وهذه المرحلة الأولى، وستكون أسعار البيع متناسبة مع مختلف شرائح المهتمين، الذين يمكنهم الاستفادة من نماذج مشاريع روشن التي تعتمد على المجتمعات السكنية المتكاملة.

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وأشار إلى أن مشروع سدرة يستهدف أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، ستكون المرحلة الأولى بـ 4500 وحدة سكنية، كما أشار إلى مستهدفات شركة "روشن" بضخ مليون وحدة سكنية بحلول 2030 تمثل ما نسبته 25% من الطلب الكلي على الإسكان في المملكة، عبر التركيز على 4 مناطق بالرياض وجدة والشرقة وعسير.

وتعمل "روشن" من خلال تطوير أحيائها السكنية التي تعكس الجانب الثقافي والإرث الحضاري الوطني- على تجسيد طابع عمراني في تصميم الأحياء والمنازل والمرافق التي من شأنها أن تسهم في بناء وحدات سكنية عصرية.

ويضم سدرة أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، على أن يُبنى أكثر من 4500 منزل خلال المرحلة الأولى، بطابع حضري، وطراز معماري سلماني مستوحى من العمارة النجدية, يعكس هوية مدينة الرياض. وسيوفر الحي مساحات وواجهات متنوعة للمنازل, تلبي مختلف فئات وشرائح المجتمع السعودي، وتسهم في تعزيز جودة حياة المجتمع.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر، في بيان صحافي إن حي سدرة "سيوفر تجربة مثرية في مجتمع متكامل، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل الوحدات السكنية التي تلائم تطلعات عملائنا, بما يتماشى مع إستراتيجيتنا لتطوير مجتمعات حديثة ومتكاملة تتناسب مع تطلعات المجتمع السعودي".

من جهة أخرى، أوضحت شركة روشن أنها قامت بتجهيز جناح مبيعات سدرة بأفضل الممارسات والأساليب التي تبرز تفاصيل الحي، وتمكن العملاء من خوض رحلة مميزة لهم، إضافة إلى وجود فريق من الخبراء والمستشارين لتقديم كل الدعم اللازم للعملاء، لإرشادهم بالمنتجات الملائمة لاحتياجهم، والإسهام في تقديم أفضل تجربة للمهتمين بحجز المساكن.