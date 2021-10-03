.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"طلعت مصطفى" تدرس التوسع في السعودية والعراق

  • الخط
مجموعة طلعت مصطفى
شعار مجموعة طلعت مصطفى
البورصة المصرية

"طلعت مصطفى" تدرس التوسع في السعودية والعراق

شكلت لجنة لدراسة الفرص الاستثمارية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفي هشام طلعت مصطفى، خلال استقبال وفد سعودي رفيع المستوى، إن المجموعة تدرس التوسع في السعودية والعراق.

وأوضح مصطفى أن السعودية والعراق يتمتعان بطلب حقيقي على الوحدات السكنية، ما يتيح فرصاً لشركات التطوير العقاري الكبيرة.

هشام طلعت مصطفى: أقل من 38 ألف جنيه بداية مقدمات وحدات مدينة نور الأسواق العقارية اقتصاد مصر هشام طلعت مصطفى: أقل من 38 ألف جنيه بداية مقدمات وحدات مدينة نور

وكشف مصطفي عن تشكيل لجنة لدراسة الفرص الاستثمارية من قبل الشركة، بعدما تلقت الشركة طلبات بالتواجد في عدد من الدول العربية لتكرار تجربتها في مصر.

واستقبل هشام طلعت مصطفى، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان المصري، ووفدا سعوديا رفيع المستوى ضم عددا من كبار المسئولين ورجال الأعمال البارزين في المملكة العربية السعودية برئاسة ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الإسكان السعودي، وأسامة نقلي، سفير المملكة بالقاهرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
14 طريقة ولا ألذ لاستخدام الزبادي في إنقاص الوزن 14 طريقة ولا ألذ لاستخدام الزبادي في إنقاص الوزن
ليس كورونا.. الصحة العالمية تحذر من السبب الأول للوفاة حول العالم ليس كورونا.. الصحة العالمية تحذر من السبب الأول للوفاة حول العالم
الأكثر قراءة
ضبط شباب رقصوا عراة.. ومارسوا طقوساً غريبة بحفل عرس في مصر ضبط شباب رقصوا عراة.. ومارسوا طقوساً غريبة بحفل عرس في مصر
كلوب: هدف صلاح سيبقى في الذاكرة 50 عاماً كلوب: هدف صلاح سيبقى في الذاكرة 50 عاماً
شاهد.. الإعصار شاهين يتسبب بانهيار جبل على سكن عمالي بمسقط شاهد.. الإعصار شاهين يتسبب بانهيار جبل على سكن عمالي بمسقط
خبيرة تغذية: هذا هو المشروب رقم 1 لإنقاص الوزن خبيرة تغذية: هذا هو المشروب رقم 1 لإنقاص الوزن
شر البلية ما يضحك.. شيخ يمارس التجديف على سيول إعصار شاهين شر البلية ما يضحك.. شيخ يمارس التجديف على سيول إعصار شاهين
مضاء للاستثمار: الأرقام المعلنة تسرع إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة مضاء للاستثمار: الأرقام المعلنة تسرع إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة
قبل أن تذهب
"الصحة العالمية" تحذر من 6 ملوثات تصنع بيئة خصبة لتحور كورونا.. ما هي؟
"الصحة العالمية" تحذر من 6 ملوثات تصنع بيئة خصبة لتحور كورونا.. ما هي؟
اكتشف المزيد