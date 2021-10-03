"طلعت مصطفى" تدرس التوسع في السعودية والعراق

قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفي هشام طلعت مصطفى، خلال استقبال وفد سعودي رفيع المستوى، إن المجموعة تدرس التوسع في السعودية والعراق.

وأوضح مصطفى أن السعودية والعراق يتمتعان بطلب حقيقي على الوحدات السكنية، ما يتيح فرصاً لشركات التطوير العقاري الكبيرة.

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وكشف مصطفي عن تشكيل لجنة لدراسة الفرص الاستثمارية من قبل الشركة، بعدما تلقت الشركة طلبات بالتواجد في عدد من الدول العربية لتكرار تجربتها في مصر.

واستقبل هشام طلعت مصطفى، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان المصري، ووفدا سعوديا رفيع المستوى ضم عددا من كبار المسئولين ورجال الأعمال البارزين في المملكة العربية السعودية برئاسة ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الإسكان السعودي، وأسامة نقلي، سفير المملكة بالقاهرة.