أسعار المنازل البريطانية تقفز 1.7% في سبتمبر

قال بنك التمويل العقاري هاليفاكس اليوم الخميس، إن النمو في أسعار المنازل البريطانية تسارع في سبتمبر/أيلول، إذ ارتفعت 1.7% عن أغسطس/آب.

وعلى أساس سنوي، تسارع نمو أسعار المنازل أيضا إلى 7.4% مقارنة مع 7.2% في أغسطس/آب.

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كان المشترون الأجانب قد تحولوا بسرعة إلى لاعب ثانوي في سوق الإسكان الفاخر المتذبذب في وسط لندن. حيث انخفضت نسبة المشترين من الخارج إلى 27% فقط في النصف الأول من هذا العام، وهو أدنى مستوى منذ أن بدأت شركة العقارات هامبتنز إنترناشونال في تتبع البيانات في عام 2011. وهي تزيد قليلاً عن نصف النسبة في عام 2020 عندما أغلق الوباء جزءاً كبيراً من الكوكب.

لطالما اعتمد سوق لندن الرئيسي، الذي يضم بعضاً من أغلى المنازل في العالم، على مشترين دوليين من أصحاب الطائرات النفاثة لتقديم عروض الأسعار - فقد استحوذوا على ما يقرب من نصف السوق على مدار العقد الماضي، حتى خلال العام الماضي مع إغلاق السفر العالمي.