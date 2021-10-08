"الدار" تبيع كافة وحدات مشروع "ذا ماغنولياز" في "ياس إيكرز"

أعلنت شركة الدار العقارية بيع جميع وحدات مشروع "ذا ماغنولياز"، المرحلة الثالثة من مشروع تطوير "ياس إيكرز" في جزيرة ياس.

ويأتي ذلك عقب الطلب القوي الذي شهدته الشركة على وحدات المراحل الثلاث الأولى ضمن مشروع "ياس إيكرز"، بجانب اكتمال بيع وحدات المراحل الثلاث من المشروع المجاور "نويا" التابع لشركة الدار العقارية.

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وقد سجّلت مبيعات وحدات مشروع "ذا ماغنولياز"، الذي شمل 312 وحدة فسيحة من التاون هاوس والدوبلكس والفلل، أكثر من مليار درهم، مما أظهر الطلب القوي والمتواصل في سوق أبوظبي على وحدات المنازل ذات التصاميم والمواقع المتميّزة.

وتواصل الدار العقارية حالياً الانتهاء من المرحلة التالية "ذا دالياز" من مشروع "ياس إيكرز"، التي ستضم 120 وحدة جديدة من المقرر طرحها في السوق قبل نهاية عام 2021.

وكانت مجموعة من المستثمرين الدوليين استحوذت على 16% من مبيعات وحدات مشروع "ذا ماغنولياز". وقد شكّل المشترون من الوافدين والمستثمرين الأجانب 55% من إجمالي المشترين، بينما شكّل المواطنين 45%.

تجدر الإشارة إلى أن 78% من المشترين في "ذا ماغنولياز" استثمروا للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية.

ومن المقرر بدء أعمال البناء والتشييد في الربع الأول 2022، حيث من المتوقع بدء عمليات تسليم الوحدات خلال الربع الثالث 2024.