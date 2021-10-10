السعودية.. ارتفاع قيمة الصفقات العقارية إلى 3.5 مليار ريال في أسبوع

سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية في السعودية ارتفاعا بلغت نسبته 4.2%، مسجلة نحو 3.5 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي.

وتباينت التغيرات الأسبوعية في قيمة الصفقات العقارية حسب قطاعاته الرئيسية، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 18.1%، استقرت على أثره عند مستوى 2.3 مليار ريال، لتستحوذ بها على 67.8% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.

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كما ارتفعت قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية بلغت 51.9%، لتستقر بنهاية الأسبوع عند مستوى 338 مليون ريال، تمثل 9.8% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية، وفقا لما نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية.

في المقابل، انخفضت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 30.2%، ما أدى إلى استقرارها مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 777 مليون ريال، مثلت 22.4% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.

وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 8.8%، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أعلى من مستوى 5 آلاف صفقة عقارية.

وارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 8%، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.2 ألف عقار مبيع.

كما ارتفع إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة بنسبة 18.2%، ليستقر الإجمالي عند مستوى 149.2 مليون متر مربع.

وبين التقرير العقاري خلال الأسبوع الماضي، ارتفاع المتوسط ربع السنوي للأراضي السكنية مع نهاية الربع الثالث 2021 ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 33.8%، مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع نفسه من العام الماضي.

كما ارتفع المتوسط ربع السنوي للفلل السكنية للفترة نفسها بنسبة 19.3%، وارتفاع المتوسط ربع السنوي للشقق السكنية للفترة نفسها بنسبة 18.1%.

أما على مستوى متوسط أسعار الأراضي السكنية خلال الربع الثالث 2021، فقد أظهر مسح تلك البيانات الذي شمل 956 حيا سكنيا، وتوزع على أكبر 14 مدينة في المملكة (الرياض، جدة، الدمام، الخبر، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها، خميس مشيط، حائل، الطائف، بريدة، عنيزة، جيزان، تبوك)، وشكل مجموع سكان تلك المدن أعلى من 91.0% من إجمالي السكان.

وأوضحت نتائج المسح استمرار ارتفاع الأسعار السوقية في أغلب الأحياء، حسبما تم توثيقه على موقع وزارة العدل، وسجلت ارتفاعات قياسية بنهاية الفترة، فاقت مستوياتها المسجلة ما سبق لها أن سجلته خلال الفترة 2019-2021.