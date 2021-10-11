الشارقة.. "أراد" تطلق "كايا" ثاني مراحل مجتمع " مسار" بـ 8 مليارات درهم

أطلقت شركة أراد للتطوير العقاري "كايا" المرحلة الثانية من مجتمع "مسار" في ضاحية السيوح بالشارقة تضم 421 فيلا ومنزلا ريفيا حيث تم تقديم طرحها عقب الطلب الكبير على وحدات المرحلة الأولى من مسار الذي تبلغ قيمته 8 مليارات درهم.

يتضمن المشروع 4 آلاف منزل فاخر ضمن 8 أحياء سكنية ومرافق خارجية ورياضية الى جانب 50 ألف شجرة.

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يمتد " مَسار " على مساحة 19 مليون قدم مربع ويتضمن درباً مشجر بطول 5 كيلومترات للدراجات الهوائية و 9 حدائق ومسابح ومرافق رياضية متنوعة ومناطق لعب الأطفال وساحة للتزحلق.

أشاد الأمير خالد بن الوليد بن طلال نائب رئيس مجلس إدارة أراد بالطلب المتنامي على القطاع العقاري في الشارقة الذي عززته الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية المحلية والتشريعات الحكومية المرنة مما أدى إلى نمو بنسبة 40 في المائة في قيمة العقارات المباعة في الإمارة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

من جانبه قال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي في أراد إنه نظرا للطلب الاستثنائي على وحدات المرحلة الأولى من "مسار" والتي بعنا فيها منازل بقيمة 750 مليون درهم قررنا تقديم طرح المرحلة الثانية .. موضحا أنه ستتم المباشرة بالأعمال الإنشائية في كايا خلال النصف الثاني من 2022 والانتهاء من أول باقة من المنازل بحلول نهاية 2023.

وتعتزم " أراد" طرح عدد من المرافق الجديدة ضمن المخطط الرئيسي في " مَسار " و يشمل مضمار جري متواصل بطول 6.6 كم ومساراً خاصاً لمحترفي ركوب الدراجات الهوائية بين المساحات الخضراء المحيطة بهذا المجتمع العصري المتكامل وسيتم الانتهاء من هذه المرافق خلال الربع الثاني من 2022 إلى جانب افتتاح مركز زوار مَسار وفيلا العرض.

وتم بيع 95% من "سنديان" المرحلة الأولى من مشروع " مَسار " و تمت ترسية أول باقة من العقود الإنشائية فيها خلال شهر مايو الماضي حيث تضمّن ذلك عقد تصميم البنية التحتية وخدمات الاستشارات والإشراف.. كما تمت ترسية عقد تصميم البنية التحتية وخدمات الاستشارات والإشراف للمرحلة السكنية الأولى في " مَسار " خلال سبتمبر الماضي حيث من المتوقع تسليم أول باقة من المنازل للمالكين بحلول نهاية 2022.