.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ستاندرد آند بورز: تحسن أسعار العقارات السكنية في دبي

  • الخط
عقارات دبي

ستاندرد آند بورز: تحسن أسعار العقارات السكنية في دبي

الطريق المستدام للتعافي لا يزال غير واضح بسبب زيادة المعروض

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز S&P أن أسعار العقارات السكنية في دبي قد تحسنت هذا العام بعد أزمة كورونا.

وأضافت أن الطريق المستدام للتعافي لا يزال غير واضح بسبب زيادة المعروض.

وتوقعت الوكالة انتعاشا تدريجيا لمشغلي مراكز التسوق وسط التعافي من الجائحة وزيادة المبيعات، واستمرار معاناة قطاع الضيافة مع تباطؤ حركة السفر حتى الآن.

ورجّحت الوكالة عدم تعافي قطاع السياحة بشكل كامل وعودته إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2022 أو بعد ذلك، على الرغم من إطلاق إكسبو دبي 2020 والذي تأخر لمدة عام بسبب تفشي وباء كوفيد -19.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل مخجلة لمحاولة فنان مصري اغتصاب 7 فتيات تفاصيل مخجلة لمحاولة فنان مصري اغتصاب 7 فتيات
صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت
الأكثر قراءة
تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً
فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب
صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت
اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن
بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية
غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق
قبل أن تذهب
مشاهد مثيرة ومخيفة لن تراها من قبل لبركان لا بالما الإسباني
مشاهد مثيرة ومخيفة لن تراها من قبل لبركان لا بالما الإسباني
اكتشف المزيد