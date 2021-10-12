ستاندرد آند بورز: تحسن أسعار العقارات السكنية في دبي

ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز S&P أن أسعار العقارات السكنية في دبي قد تحسنت هذا العام بعد أزمة كورونا.

وأضافت أن الطريق المستدام للتعافي لا يزال غير واضح بسبب زيادة المعروض.

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وتوقعت الوكالة انتعاشا تدريجيا لمشغلي مراكز التسوق وسط التعافي من الجائحة وزيادة المبيعات، واستمرار معاناة قطاع الضيافة مع تباطؤ حركة السفر حتى الآن.

ورجّحت الوكالة عدم تعافي قطاع السياحة بشكل كامل وعودته إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2022 أو بعد ذلك، على الرغم من إطلاق إكسبو دبي 2020 والذي تأخر لمدة عام بسبب تفشي وباء كوفيد -19.