منطقتان في الإمارات تنضمان لقائمة أفضل الأحياء عالميا

انضمت منطقتا البطين في أبوظبي، ومارينا في دبي إلى قائمة أفضل 50 حيا في العالم لعام 2021، وذلك بحسب الاستطلاع الأخير الذي أجرته "تايم آوت" البريطانية.

واستند الإصدار السنوي لأروع مناطق العالم على معايير رئيسية منها الثقافة وروح المجتمع والطعام والشراب والمرح إضافة إلى المرونة وفرص الاستدامة.

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وأشادت المجلة بالمناظر الساحرة لمنطقة "مرسى دبي" والمعروفة باسم "مارينا دبي"، وواجهتها البحرية الرائعة، واليخوت الفارهة المتواجدة فيها ومطاعمها الفاخرة.

وقالت: "يُعد مرسى دبي موطناً لبعض أكثر الأماكن العصرية لتناول الطعام والشراب والجري وركوب الدراجات في الإمارة والعالم. فضلاً عن احتوائه على أهم وأمتع الأنشطة الترفيهية وعلى رأسها أطول مسار انزلاقي حضري في العالم".

وجاء حي نوريبرو في كوبنهاجن في المركز الأول لأروع الأحياء العالمية، تلاه حي أندرسونفيل في شيكاغو، وحي جونجنو جا في سيؤول ثالثاً.