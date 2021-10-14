سوديك المصرية توقع على تسهيل ائتماني طويل الأجل بقيمة 1.57 مليار جنيه

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" المصرية، اليوم الخميس عن التوقيع على تسهيل ائتماني طويل الأجل بقيمة 1.57 مليار جنيه مصري مع كل من البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك مصر، وذلك لتمويل مشروع سوديك وست بالشيخ زايد.

سيوجه التسهيل الائتماني الجديد في إعادة تمويل مبلغ 1.1 مليار جنية مصري، والذي يمثل الرصيد الحالي للتسهيل الائتماني متوسط الأجل الذي وقّعته الشركة في أبريل 2017 بقيمة 1.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى تمويل جزء من المبلغ المتبقي من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالوحدات القابلة للبيع والأصول ذات العائد المتكرر بمشروعات الشركة في سوديك وست.

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يأتي هذا التسهيل الائتماني في إطار إستراتيجية سوديك لزيادة رافعتها المالية، بهدف تعزيز عوائد المساهمين وبناء محفظة من الأصول العقارية لتحقيق إيرادات متكررة للشركة. ويُعد التوقيع على هذا التسهيل بمثابة شهادة على الأداء المالي المتميز للشركة وقوة تدفقاتها النقدية وسيولة قائمة مركزها المالي. وتظل الرافعة المالية لسوديك منخفضة، حيث سجل رصيد الديون المصرفية المستحقة 2.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2021، كما وصل معدل الديون لحقوق الملكية إلى 0.4 مرة.