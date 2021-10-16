بيركشاير هاثوي: هذه عوامل صمود جاذبية قطاع العقارات في الإمارات

قالت الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة "بيركشاير هاثوي للخدمات العقارية" دنيا فادي إن أداء قطاعي التطوير العقاري والبناء والتشييد في الإمارات، يعكس، تزايد شهية المستثمرين الدوليين للتوجه إلى السوق العقاري في الإمارات ودبي تحديدا.

وأشارت، بحسب صحيفة البيان، إلى أن المكاسب المتحققة في قطاعي العقارات والإنشاءات ما كانت لتتحقق لولا القرارات التي ضمنت استمرار قطاع المقاولات في العمل خلال مرحلة مواجهة جائحة كورونا فيما مارس العاملون فيه أعلى درجات الالتزام والانضباط بالإجراءات الاحترازية خلال مواصلتهم عمليات إنجاز المشاريع في الإمارات.

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وأوضحت أن دبي تحركت بخطى واثقة لتثري تجربتها الاقتصادية لكن في هذه المرة لترسي معايير جديدة للانتعاش الاقتصادي في ظل الازدهار الأخير لسوق العقارات في الإمارة.

شهدت دبي 42.895 صفقة بيع لعقارات متنوعة، بإجمالي 103 مليارات درهم في الأشهر الـ9 من 2021 الجاري، وظهرت تأثيرات انطلاقة الحدث العالمي إكسبو 2020 واضحة وقوية على أداء السوق العقاري، إذ قام المستثمرون بشراء وحدات سكنية بأكثر من 16 مليار درهم في سبتمبر الذي سبق انطلاقة الحدث.